Javier “Chicharito” Hernández volvió a sonreír con la camiseta del Guadalajara. El delantero rojiblanco se estrenó como goleador ante el América, su eterno rival, en un partido amistoso disputado en Glendale, Arizona. Aunque no fue un encuentro oficial, el tanto tuvo un significado especial: es la primera vez que el máximo artillero de la Selección Mexicana le marca a las Águilas.

El gol llegó tras una jugada fortuita dentro del área. Luego de un disparo desviado de Richard Ledezma, el balón quedó vivo y Teun Wilke lo rescató para enviar un centro al punto penal. Hernández apareció entre los defensores azulcremas para empujar el esférico con la pierna derecha y mandar el balón al fondo de la red. El estadio estalló en aplausos cuando el tapatío celebró besando el escudo de Chivas.

El tanto fue más que un gol para el delantero de 36 años. Tras meses marcados por lesiones y cuestionamientos sobre su rendimiento, el atacante aprovechó la titularidad para demostrar que sigue vigente. Su festejo reflejó alivio y orgullo, consciente del peso que tiene reencontrarse con el gol justo ante el acérrimo rival del club que lo vio nacer futbolísticamente.

El regreso goleador de Hernández podría ser una señal alentadora para Guadalajara rumbo al cierre del Apertura 2025. Si logra mantenerse en forma y libre de lesiones, “Chicharito” podría convertirse en la pieza clave que el Rebaño necesita para fortalecer su ataque y soñar con un mejor desenlace en el torneo.

¡Gol de Chivas! ¡Chicharito le mete su primer gol al América y su festejo lo dice todo! ⚽����



SV