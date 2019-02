Tokio 2020, en la mira de Jorge Orozco

En un deporte en el cual el promedio de edad de los competidores de élite va de los 35 a los 45 años (tiro deportivo), el tapatío Jorge Orozco le ha dado plaza olímpica a México con apenas la mayoría de edad cumplida.

Y por si esto no fuera mérito suficiente, Jorge puede jactarse de que esta plaza, misma que ganó en noviembre pasado, es la primera y única que México ha asegurado hasta el momento de cara a Tokio 2020.

Debido a lo anterior, es que Jorge sueña en grande y visualiza la posibilidad de estar en la Villa Olímpica el próximo año. El joven jalisciense no deja de emocionarse, y aunque sabe que resta camino para poder estar en ese escenario, pues no tiene asegurado su lugar en la justa, no ha parado de pensar en el momento en que tomará el vuelo con rumbo a Tokio.

''Es febrero y todavía no lo asimilo, ya tres meses después y aún no tengo el click para decir que voy en camino, que tengo que defender esto todo el año y que estoy casi en la puerta de las Olimpiadas.

''El nervio es grande y eso que aún no lo siento tanto. Pienso en eso y como que me quedo en shock un poco. Sé que el día que me vaya a subir al avión y despegue, no sabré cómo me voy a sentir en ese momento porque ya estaré en camino''.

Jorge compite dentro del tiro deportivo en la modalidad de la escopeta fosa olímpica, deporte en el cual espera tener la oportunidad de darle a México una medalla que lo ayude a cambiar la percepción que el público tiene de su disciplina.

''Tengo una sensación especial porque este es un deporte que nadie conoce, que pocos aprecian y que tiene muchos tabúes para la sociedad. Ahora tengo la oportunidad de demostrar que este deporte da para más, que no es solamente un deporte que se puede malinterpretar por el uso de las armas.

''Aquí en el tiro no son tantos competidores en Olímpicos, de todo el mundo clasifican 36 competidores en mi modalidad, por eso la idea no es meterse en el Top 10, la idea es meterse al podio. Voy a ir a Juegos Olímpicos y no voy a hacer un buen papel, voy a hacer el mejor papel. Voy a ganar medalla, esa es la idea que tenemos'', advirtió Orozco.

Jorge logró la cuota olímpica el pasado noviembre, mes en el que se posicionó en el segundo lugar dentro de la prueba de escopeta individual del Campeonato de las Américas. De esta manera, el jalisciense se convirtió en el primer mexicano en conseguir un lugar para el país en Tokio 2020.

Con los roles claros

Jorge Orozco lleva el tiro deportivo en la sangre, pues su padre, quien además es su entrenador, le ha inculcado el amor por este deporte desde hace muchos años.

Sin embargo, esta relación de padre e hijo o atleta y entrenador no siempre ha sido fácil de llevar, razón por la que ambos llegaron a un acuerdo que los beneficia como equipo.

''La relación de padre e hijo en los entrenamientos es sumamente difícil, pero también lo tenemos muy claro desde hace muchos años. Una cosa que tuvimos que manejar en la cuestión padre e hijo es la separación de los dos roles, por eso tenemos un acuerdo: llegando al club no soy su papá, soy su entrenador. Saliendo del club vuelvo a ser su papá. Lo tenemos muy claro y nos ha funcionado muy bien, hemos respetado esas funciones'', explicó Martín Orozco, padre de Jorge.

Al ser su familia y además su coach, Martín vive de manera especial los logros de su hijo, por eso espera que la plaza que ganó para Tokio se respete y no llegue a perderla por determinación de las autoridades de su deporte.

''Yo viví eso en carne propia hace muchos años. El nivel que tiene él (Jorge) es muy bueno y las bajas que ha tenido no son tan graves para perder su plaza''.

Además de ser entrenador de su hijo, Martín Orozco es el entrenador de la Selección Jalisco y de la Selección Nacional de su disciplina y especialidad.

Países con plazas olímpicas

Japón: 384

Estados Unidos: 53

Nueva Zelanda: 31

Francia: 29

Rusia: 26

China: 25

Brasil: 23

Dinamarca y Reino Unido: 22

Australia: 18

Italia: 16

Alemania: 15

Angola: 14

Países Bajos: 12

España y Suecia: 10

Noruega y Corea del Sur: 7

Croacia y Suiza: 6

Bulgaria, Grecia y Eslovaquia: 5

Austria, Israel y Polonia: 4

Argentina, Canadá e Irlanda: 3

Corea del Norte, Estonia, Finlandia, Hungría, India, Malasia, Perú, Portugal, Eslovenia, Turquía y Ucrania: 2

Bélgica, Chile, Taiwán, Cuba, Chipre, Guatemala, Kuwait, México, Serbia y Uzbekistán: 1

Una alumna más con posibilidades

Además de la plaza olímpica conseguida por Jorge, el profesor Martín Orozco también busca conseguir otro lugar en Tokio con una de sus atletas más avanzadas: la tiradora Alejandra Ramírez, quien fue campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Ramírez buscará cumplir la cuota olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.