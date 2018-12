Nataly Michel va por más 

Contenta por todo lo realizado en 2018, pero consciente de que el camino aún es largo, la esgrimista tapatía Nataly Michel habló sobre sus metas para el próximo año, en el que buscará consagrarse como una de las mejores del mundo en su disciplina.

Con los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en puerta y el inicio en la búsqueda del boleto a los Juegos Olímpicos de 2020 como principal objetivo, la atleta oriunda de Guadalajara señaló que 2019 estará lleno de grandes retos.

“Empiezo en una Copa del Mundo en Polonia y de ahí no paro. El año 2019 es muy importante, están los Juegos Panamericanos de Lima, pero también comienza la clasificación a los Juegos Olímpicos en abril, es un año en el que debo clasificar, es pesado, pero no vamos a parar hasta llegar a Tokio. Suena interesante, el 6 de enero me voy a Italia y ahí estaré el tiempo que pueda para prepararme”.

Tras haber ganado la medalla de oro en la Copa del Mundo Satélite en Barcelona en octubre pasado, así como el bronce en la modalidad individual de esta misma competencia celebrada en Cancún, la representante mexicana con mayores logros en la actualidad en esta disciplina mencionó que ha crecido bastante en los últimos años, por lo que buscará subir al podio en todas sus competencias.

“Estoy bastante contenta. Obviamente hubo resultados que no fueron de mi agrado, que me hubiese encantado ganar esas competencias como en Juegos Centroamericanos. Inicié mi año de buena manera, llegué hace unas semanas de Italia y acudí a dos competencias en Barcelona y en Argelia. En Barcelona gané oro y apenas hace un año había terminado en octava en esa competencia, eso me motiva bastante, pero quiero buscar más, ser una mejor esgrimista y una mejor persona”.

Actualmente, Michel ha decidido mudarse a la ciudad de Pisa, en Italia, donde realizará su preparación para afrontar los retos a mediano y largo plazo.

“La idea es mudarme para allá, son bastante buenos en este deporte. Allá están las campeonas olímpicas y mundiales, por eso me preparo allá, quiero invertir en mí y en mi preparación”.

Un año de éxitos