Todavía no estamos listos: Tomás Boy

El técnico del Guadalajara Tomás Boy, aceptó en conferencia de prensa que su equipo debe trabajar más si quiere ser lo que pretenden, protagonistas en el Apertura 2019, porque de continuar así, solamente les alcanzará para pelear por no descender y estar situados en los últimos lugares de la tabla general y cociente.

La goleada ante Santos se dio por errores individuales que dieron al traste con un juego, el entrenador considera se tenía controlado, neutralizado al rival porque hasta antes de la anotación Santos no significaba mayor peligro, pero el resultado al final, le deja al desnudo las carencias de los suyos.

"Quiere decir que todavía no estamos listos ni en el plano individual y en el plano colectivo. No estábamos jugando mal, en ese momento estábamos bien, Santos no había llegado ni una vez, no teníamos penetración pero teníamos el juego en la zona media, después Santos no nos dio tiempo, porque en jugada a balón parado nos vino a meter gol en el área chica".

Boy puntualizó que costará trabajo, tiempo y esfuerzo modificar todo en Chivas, porque llegó a un conjunto que no tiene un ADN futbolístico debido a los constantes cambios de entrenador que ha sufrido.

"Lo que sí queda claro, es que hace falta tiempo para trabajar y salir de esta situación. Revertir. No quiero un juego pasivo, que se da en la Liga a no perder que juegan muchos equipos, el Guadalajara puede jugar de otra forma. Cuando se quiere jugar de otra forma, cuesta trabajo porque hay muchos hábitos, este equipo ha tenido tres cuatro entrenadores con diferentes ideas, hay otros (jugadores) que se están integrando a la plantilla que no están en su mejor momento futbolístico. Ese es el desafío".

Respecto a las críticas que hay para el juego, su trabajo y el desempeño del equipo, dice aceptarlas con tranquilidad, pues ya está acostumbrado a esto, sabe perfectamente de qué se trata dirigir a Chivas.

"Pueden pensar lo que quieran, puedo recibir las críticas, mi espalda es muy ancha y además lo he hecho muchas veces con equipos inferiores a este. Los resultados no se justifican, los resultados se dan, hubo errores puntuales importantes en momentos claves. ¿Qué más quieren que diga? Son errores que afectan el rendimiento de equipo y la moral. El futbol es de errores y aciertos".

jb