Chivas tiene mucho que trabajar: Oribe Peralta

Luego de caer por 3-0 ante Santos en la jornada 1 del Apertura 2019, Oribe Peralta cree que Chivas debe jugar con mayor concentración si quiere acceder a la Liguilla y evitar el descenso a Segunda División.

"Lamentable por el resultado. Tenemos mucho que trabajar todavía, sobre todo en detallitos, en atención, cometemos errores que en la situación en la que estamos no se deben cometer, pero no nos queda más que ver lo que hicimos mal y remediarlo porque si seguimos con esto es probable que no estemos en la Liguilla", dijo el delantero a Fox Sports.

El delantero hizo su debut en partido oficial con el Rebaño entrando al minuto 64 en lugar de Molina y fue ovacionado por la afición de Torreón, de donde es nativo.

"Muy contento con la gente, agradecido por todo lo que me dan, lo que me han apoyado a lo largo de mi carrera, no me queda más que agradecerle a la gente de Torreón", dijo el delantero.

