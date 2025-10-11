Esta noche, las Águilas del América se enfrentarán a Chivas Rayadas de Guadalajara en un duelo amistoso que tendrá lugar en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.

La Selección Mexicana tiene agendados 2 juegos, contra Colombia y Ecuador, aunque la actividad a nivel de clubes también promete ser muy interesante con la nueva edición del Clásico Nacional desde Estados Unidos.

Esta es la predicción de la IA

Basado en el historial reciente, el rendimiento actual y los modelos predictivos, el Club América es el favorito estadístico para ganar el partido amistoso.

A continuación, se detalla el análisis estadístico que respalda este pronóstico:

Análisis Estadístico

La balanza en los Clásicos más recientes se inclina a favor del América, especialmente en partidos amistosos disputados en Estados Unidos. En los 2 últimos Clásicos amistosos jugados en Estados Unidos (octubre de 2023 y octubre de 2024), el Club América se llevó la victoria.

Contando todas las competencias, las Águilas han ganado 3 de los últimos 6 encuentros, con un empate y 2 victorias para Chivas.

Rendimiento y Forma Actual (Liga MX Apertura 2025)

Club América

Posición en la tabla: segundo lugar

Récord: 8 victorias, 3 empates, una derrota

Goles: 26 a favor, 11 en contra

Último partido: victoria contundente de 3-0 contra Santos Laguna

Chivas Guadalajara

Últimos 5 partidos: han logrado 3 victorias, un empate y una derrota

Último partido: una importante victoria como visitante 2-1 contra Pumas

A pesar de que Chivas llega con buena moral tras su reciente victoria, las estadísticas son claras: el Club América tiene una ventaja histórica y reciente, un mejor rendimiento en la liga y el respaldo de los modelos predictivos. Por lo tanto, el pronóstico se inclina hacia una victoria de las Águilas en Arizona.

