Los Tigres de la UANL han apostado en los últimos tiempos por traer jugadores franceses a sus filas. André-Pierre Gignac ha sido el de mayor éxito y Florian Thauvin el que posiblemente más se le "acerca". A esa lista podemos sumar a Andy Delort y a Timothée Kolodziejczak, quienes tuvieron un paso muy gris por la Sultana del Norte.

En un intento por repetir la fórmula de Gignac y Thauvin, Tigres empezó a sondear el fichaje del crack francés Dimitri Payet, quien a sus 35 años, es un referente del Olympique de Marsella. No obstante, ha sido el propio futbolista el que ha cerrado la puerta a un posible arribo a la Liga MX a través de redes sociales.

"Todas las mañanas cuando me despierto, salgo de mi habitación, paso frente a este marco. Pese a que a veces hay dolor a la derecha, a la izquierda, fatiga, cuando lo veo me da fuerzas para luchar cada día por seguir siendo mejor y me digo que hice la mejor elección de mi carrera al fichar de por vida en este club, en mi club", escribió.

"Por última vez, para los que no hayan entendido o para los que todavía lo duden: 'Soy de Marsella toda la vida'. Jugaría aquí hasta mis últimas fuerzas. Terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado", agregó.

Los Tigres de la UANL se han caracterizado por convencer a base de billetazos a sus refuerzos, pero parece, al menos de momento, que no podrán lograrlo con el campeón del Mundo en Rusia 2018, Dimitri Payet.

