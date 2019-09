“Tepa” González va por marca de Omar Bravo

Las metas las tiene claras José González, quien tendrá que ir ganando la confianza de Tomás Boy en la Copa MX, para luego comenzar a incursionar en el primer equipo en la Liga MX, donde tiene prisa por aparecer debido a que su máximo logro es superar la marca histórica del mejor goleador de Chivas en la historia, Omar Bravo.

Bravo anotó 132 tantos con la casaca rojiblanca, contando Liga y Liguilla, cifra difícil de superar pero el novato que recién debutó el pasado 17 agosto ante el León, no lo ve imposible y luchará por esa meta que ha soñado desde niño.

“Estoy consciente, pero es algo que he soñado desde niño, porque veía a Omar Bravo, Oswaldo Sánchez y Adolfo Bautista y para mí era, lo veía muy lejos estar en primera división, ahora estoy aquí. Ahora veo lejos a Omar Bravo, pero no hay fecha que no se cumpla. Voy a dar mi máximo para cumplir esa meta, que es mi más grande sueño”.

Con determinación habló el “Tepa” en la conferencia de este martes, no titubeó al hablar de su gran ídolo Bravo Tordecillas y desbancarlo de esa cifra histórica, al tiempo que refirió admiración por el goleador.

“No me propongo cumplir metas en corto plazo, porque si me pongo metas cortas y no logro los goles, me voy a frustrar, entonces tendré que ser paciente, ir gol tras gol. Si Omar Bravo algún día se propuso superar a Salvador Reyes, no se puso un ultimátum de que en un año meter 10 goles. Siento que los goles caen poco a poco, así como llegué a primera división”.

Fue corto el tiempo que le tocó a González convivir con su ídolo Bravo, se dio en la etapa de Matías Almeyda como técnico y en ese lapso, aseguró que le aprendió muchas cosas, además estar al lado de su ídolo de la infancia, le producía motivación especial.

“Cuando Matías Almeyda, entrené con él. Me subían a entrenar con ellos y lo conocí muy poco, pero la admiración seguía”.

Peralta un excelente guía

Desde su llegada Oribe Peralta ha precisado que no solo buscaba aportar en el campo, sino también fuera de él, transmitiendo a los jóvenes sus experiencias para ser un excelente guía y “Tepa” González, le ha aprendido mucho en ese sentido.

“Intento de verdad pegarme a él todo lo que puedo. Las experiencias de vida, sus vivencias y para mí es un jugador que busca dejar huella en los jóvenes, un legado, aportarnos. Entonces siento que esa es la meta de Oribe. Me ha prestado libros de trabajo en equipo, se enfoca mucho en el mantenerte de pie, perseverancia. Bloqueos, caídas siempre habrá, todos en algún momento tendremos eso, pero eso nos aporta, experiencia para ser paciente”.

