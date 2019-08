Omar Bravo regresa al futbol por promesa a su madre

El significado de regresar a las canchas es algo significativo para Omar Bravo, quien además de tener el deseo por volver a jugar futbol profesional, tiene a dos motores vitales que le hicieron optar por cumplir una promesa como hijo y un sueño como padre.

"Me siento muy feliz, pareciera un poco irresponsable lo que estoy diciendo porque, fue mucho tiempo el que estuve parado y fue una promesa que le hice a mi mamá, ella acaba de librar el cáncer de mama y mi hijo quiero que me vea jugar, entonces voy a darle hasta donde tope, no acaba aquí voy empezando, queda la Copa, queda la Liga por mejorar y le voy a dar hasta donde tope", dijo el ahora jugador de Leones Negros.

Omar regresó a las canchas este martes ante Cafetaleros, en duelo de Copa MX, tras anunciar su retiro en noviembre del año pasado. El delantero disputó los 90 minutos y los disfruto al máximo, incluso jugando antes del tiempo presupuestado.

"Es una bendición, sin ser irresponsable en lo que voy a decir, tenía dos años que no jugaba un partido oficial, me siento bendecido por tratar rápido de aportar, de ponerme en forma, es mi tercera semana y fue en la que decidí volver a jugar para este equipo y gracias a Dios salí sin lesiones".

OF