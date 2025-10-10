El Real Oviedo destituye a Veljko Paunovic

El Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca, anunció ayer la destitución de Veljko Paunovic, entrenador que consiguió el curso pasado el ascenso a la Primera División del futbol español veinticuatro años después, pero que en las primeras ocho jornadas de Liga ha sumado dos triunfos y seis derrotas, dejando al equipo el puesto 17 en la clasificación, fuera de los puestos de descenso.

El técnico serbio, exentrenador de las Chivas y Tigres, se convierte en el primer entrenador despedido de lo que va de temporada en Primera División.

Paunovic, que tenía contrato hasta el 30 de junio 2026, deja de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado de Asturias y de igual manera el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona, informó el club controlado por el Grupo Pachuca.

Su reemplazo será Luis Carrión, quien regresa al club después de casi lograr el ascenso en la temporada 2023-24. Había dirigido brevemente a Las Palmas en su último trabajo como entrenador.

El próximo partido de liga de Oviedo es contra el Espanyol el 17 de octubre, después del parón internacional.