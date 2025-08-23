Maria Sharapova nunca ha sido del tipo de personas que miran hacia atrás para buscar sus logros. Unirse al Salón de la Fama del Tenis Internacional le ha dado la oportunidad de hacerlo.

“¡Vaya, hubo mucho sacrificio! Hubo mucho trabajo duro”, afirmó antes de ser consagrada junto con los dominantes hermanos de dobles, Bob y Mike Bryan, como nueva integrante del recinto. “¡Y, vaya, valió la pena!”.

La rusa, una de las 10 mujeres que han completado el Grand Slam individual en su carrera, se convirtió en una estrella instantánea en 2004, cuando ganó Wimbledon venciendo a la campeona defensora Serena Williams en la final.

También conquistó el US Open en 2006, el Abierto de Australia en 2008 y Roland Garros en 2012 y 2014, y fue la primera rusa en alcanzar el número uno en el ranking de individuales de la WTA.

