¿Cómo fue la actividad de los futbolistas mexicanos en Europa?

Este sábado, cuatro futbolistas mexicanos tuvieron actividad en las ligas más importantes de Europa, por lo que en EL INFORMADOR te presentamos cómo fue la participación de la legión mexicana en Italia, Dinamarca e Inglaterra.

Rodrigo Huescas

El defensor mexicano tuvo participación los 90 minutos en el empate sin anotaciones del FC Copenhague ante el Odense Boldklub. El exjugador de Cruz Azul mantiene la titularidad con el conjunto danés, por lo que, hasta el momento, continúa como pieza clave por la banda izquierda del estratega Jacob Neestrup.

Johan Vásquez

El central mexicano vio actividad los 90 minutos con el Genoa en el empate sin anotaciones ante Lecce. El exdefensor de los Pumas actualmente es titular en el equipo dirigido por Patrick Vieira, después de hilar su segundo partido consecutivo como titular, tanto en la Liga como en la Copa de Italia.

Julián Araujo

El lateral derecho reapareció en el banquillo en la victoria del Bournemouth 1-0 ante el Wolverhampton. El defensor mexicano permaneció en la banca por segundo juego consecutivo, después de cuatro partidos en los que no fue convocado previo al inicio de la temporada en la Premier League.

Santiago Giménez

El delantero mexicano Santiago Giménez participó los 90 minutos en la derrota del Milán 1-2 ante el Cremonese, en su presentación de temporada en la Serie A. El goleador mexicano marcó una de las anotaciones del encuentro, pero esta fue anulada por posición adelantada.

