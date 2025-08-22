Carlos Alcaraz y Novak Djokovic enfrentarán a rivales estadounidenses que podrían ser peligrosos cuando emprendan la búsqueda de otro título del US Open.

La actividad arrancará el domingo, un día antes que en el pasado, y un par de recientes campeones podrían ser puestos a prueba temprano.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, se las verá Reilly Opelka. Un ex Top 20 que ha sufrido con lesiones recientemente, pero que tiene un potente saque que lo llevó a la cuarta ronda en Nueva York en 2021.

Como séptimo cabeza de serie, Djokovic enfrentará a Learner Tien, un zurdo de 19 años que sorprendió a Daniil Medvedev en su camino a la cuarta ronda del Abierto de Australia en enero de este año.

El serbio podría toparse con el estadounidense Taylor Fritz, el cuarto cabeza de serie y subcampeón de la pasada edición del US Open, en los cuartos de final, luego a Alcaraz en las semifinales y al número uno, el campeón vigente Jannik Sinner, en la final.

Los cuartos de final femeninos podrían tener a la campeona defensora y número uno mundial Aryna Sabalenka contra Jasmine Paolini (7) y Jessica Pegula (4)ante Mirra Andreeva (5). El otro lado podría ver a Iga Swiatek (2)frente a Amanda Anisimova (8), lo que sería una revancha de la victoria de Swiatek en la final de Wimbledon. Además, estaría un duelo Coco Gauff ante Madison Keys, quien por su parte debutará en el certamen ante la mexicana Renata Zarazúa.