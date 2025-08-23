Después de conseguir un empate en la parte final del encuentro ante Tijuana, el delantero de Chivas, Armando González, aseguró que no están satisfechos con el resultado, después de que el inicio del encuentro casi les cuesta el partido. “No estamos contentos, fue un primer tiempo muy malo, en mi opinión. Después, igual, las concentraciones al inicio del segundo tiempo nos siguen costando puntos en el camino y no podemos estar satisfechos con un empate. Creo que reaccionamos bien, que es lo que siempre buscamos, no nos damos por vencidos nunca”, señaló. De igual manera, destacó que habla bien del equipo que hayan reaccionado en el juego, después de que demostraron que nunca se dan por vencidos. “Eso habla bien de nosotros, creo yo, pero no estamos conformes con ese empate, lo podemos hacer mucho mejor. Es lo que ya venimos hablando todas las semanas; creo que está en la mente al decir que los errores nos han afectado, pero estoy orgulloso de mis compañeros porque llegó ese hambre, ese nunca darse por vencido y creo que al final conseguimos rescatar un empate”, agregó. Al final, reveló que hubo una charla fuerte con Gabriel Milito en el medio tiempo, la misma que propició la reacción en el equipo. “Al medio tiempo, tenemos de dos, o nos seguimos hundiendo más o nos levantamos, no hay de otra, esto se destaca con trabajo, con carácter y personalidad. El primer tiempo no lo hicimos así; el segundo tiempo nos costó, pero al final remontamos y sacamos un empate”, concluyó. CT