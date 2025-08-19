Alcalde y el doble discurso en Morena

La visita de Luisa María Alcalde a Guadalajara el pasado viernes 15 de agosto subrayó que la incongruencia es el sello característico que marca a las élites del partido Morena. La dirigente morenista encabezó una conferencia de prensa en la que se prohibieron preguntas incómodas y, al más puro estilo de “las mañaneras” del sexenio pasado, “sembraron” a quienes cuestionaban por temas para hacer propaganda.

La presidenta nacional de Morena, señalaron algunas crónicas, no fue cuestionada sobre temas candentes, como la exhibición del derroche económico en las vacaciones de su secretario de Organización, “Andy” López Beltrán. Pero no es que no haya sido cuestionada, es que no lo permitieron.

Para Luisa María Alcalde y para quienes tienen responsabilidades de mayor nivel en Morena, informar sobre los hechos que evidencian los abusos de morenistas encumbrados como el mismo López Beltrán, o Adán Augusto López y Ricardo Monreal, demuestra “mala entraña”, pues hay molestia -palabras textuales de la líder del partido- porque se demostró que la “cuarta transformación” ha conseguido reducir la pobreza en el país.

Haciendo a un lado esta discusión que parece esquizofrénica (¿qué relación puede haber entre la vida de lujo de López Beltrán o los delitos de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, y los indicadores de reducción de la pobreza publicados por el INEGI?), llama la atención el afán de evadir la realidad, tal como lo expresan morenistas notables.

Una de las características más evidentes de los actores políticos, no en México sino en el mundo, es su histrionismo. Son escasos los personajes que construyen carreras políticas exitosas y duraderas sin recurrir al discurso sesgado, a la información incompleta e incluso a la mentira.

La cuestión es: ¿por qué en Morena se empeñan tanto en hacer creer verdades a medias o mentiras completas? Es un rumor ampliamente compartido dentro del partido que Luisa María Alcalde reprueba por completo las vacaciones de “Andy” López Beltrán, igual que condenó los viajes al extranjero de Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal. Fue ella misma quien hizo un llamado a todos los morenistas a alinearse con la modestia que se ha proclamado como forma de vida obligatoria en Morena, como si fuera una doctrina de corte religioso.

Pero su exigente llamado ha sido ignorado.

El problema de fondo, hay que decirlo, no es cuánto gasta el hijo del expresidente en sus vacaciones, ni cuánto dinero pueden tener los morenistas más afortunados y exhibicionistas.

El conflicto real es que quienes realmente toman decisiones en Morena pretenden impedir, solo con palabras y acusaciones “a la derecha”, que salga a la luz cómo es que los políticos que halagan siempre al “pueblo bueno y sabio” se han enriquecido inexplicablemente, practican el tráfico de influencias, benefician a sus familiares y círculo cercano, y se niegan a dejar los lujos que ahora están a su alcance.

¿Los “prianistas” eran peores? Esa es su permanente disculpa.

Perdidos en este doble discurso, los dirigentes del nuevo régimen proclaman y ponderan la pobreza y la justa medianía (sin cumplirla), en lugar de la eficiencia gubernamental, la aplicación de políticas públicas exitosas y la construcción de un aparato burocrático reconocido por sus resultados.

Condenan al país a una permanente cruzada de revancha social para mantener el poder. Pero esto tiene un alto costo que se pagará durante generaciones si persisten en ello.