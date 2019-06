Tanto Chivas como América tienen su grandeza: Oribe Peralta

El atacante Oribe Peralta afirmó que los clubes de Chivas de Guadalajara y América tienen su grandeza, y entiende la pasión que genera el futbol, pero exhortó a la afición a erradicar la violencia.

En el marco de su presentación con Chivas, el "Cepillo" invitó a los aficionados en apoyar a su escuadra preferida durante los 90 minutos, pero una vez terminado el duelo, no deben ir más allá.

"El futbol es de mucha pasión, de mucho corazón para los aficionados y para la gente que le gusta de futbol. Chivas tiene su grandeza con mexicanos y América tiene su grandeza también", señaló ante los medios de comunicación.

"Chivas tiene su grandeza con mexicanos y América tiene su grandeza también".

Oribe abundó que el futbol son 90 minutos dentro de la cancha y después se debe vivir el día a día, "como mexicanos debemos erradicar esa violencia y esto viene a consecuencia de los actos que provocan personas por apoyar a otros equipos".

El exjugador de las Águilas, por otro lado, respetó los comentarios del técnico Miguel Herrera, quien aseguró: "Oribe no fue un referente del América".

"Con él (Herrera) voy a estar agradecido siempre, estuve en Monterrey, Selección y América, no me queda más que agradecerle todo lo que me ha enseñado", subrayó el delantero.

Sobre su llegada a Chivas, reconoció que le motivó el plan de que pelará por los títulos, aunque también el hecho de que la seguridad para él y su familia era importante, por lo que la "Perla Tapatía" fue una buena opción por encima de la Ciudad de México en caso de continuar con América.

"Hubo una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte, pero a muchas personas les pasa esto y no debemos permitirlo, hay que ser más racionales, fue una amenaza fuerte a mi esposa e hijos, fue una de las causas que influyo que estuviera con Chivas, pero no fue al cien por ciento", acotó el delantero.

RR