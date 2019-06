Oribe Peralta promete responder con goles en Chivas

Jugar en Chivas siempre fue un sueño para Oribe Peralta, quien en la época de Óscar Rugeri como técnico del Guadalajara, estuvo probando fortuna pero no tuvo éxito y tuvo que continuar su carrera lejos , pero ahora que se da lo que tanto buscó y el jugador se comprometió con la afición a cambiar los comentarios negativos por aplausos y festejos.

"Estoy muy emocionado y contento de estar acá, a la afición solo decirle que verán un Oribe entregado, dispuesto a dar lo tiene para estar a la altura de este gran club".

Sobre las críticas que se han dado en la familia del futbol, el delantero entiende que es parte de esto, con su experiencia no le asusta y sabe que con goles todo cambiará.

"La verdad es que cuando acepté el reto de venir acá sabía que se iba mover mucho, que iban hablar mucho y muchas personas no estarían de acuerdo. Soy una persona que le gustan los retos, enfrentarlos con valentía. No era fácil por mi pasado, estoy agradecido con esa institución (América), me dio grandes oportunidades de triunfar pero ahora estoy aquí y como dije, que mi primer equipo es la familia y defenderla, así que eso es lo que haré acá".

Por su parte, el director general José Luis Higuera, dijo sentirse honrado de que Oribe haya aceptado jugar en Chivas, ya que no lo pensó dos veces y aseguró que su aportación le será de mucha ayuda al equipo por la experiencia que acumula en su carrera y espera que con sus goles, regresen al protagonismo.

"(Oribe) aceptó sin dudar, sin poner trabas económicas ni deportivas".

"Es un honor decir que Oribe tomo este reto sin dudarlo, no le tomó segundos decidir venir al que define como el más importante despues de Selección. Es una satisfacción que un jugador como él tenga esa hambre en este momento que vive el club, porque se necesita esa experiencia. Aceptó sin dudar, sin poner trabas económicas ni deportivas. Sabes que si no se campeona es un fracaso en Chivas, sabes jugar los momentos difíciles, aquí no se acepta más que goles y campeonatos, bienvenido".

RR