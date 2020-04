"Siento nostalgia por volver": José Samayoa

El encierro obligado para evitar la propagación del coronavirus y los entrenamientos remotos que han llevado a cabo desde hace varias semanas tienen a Fernando Samayoa, director técnico del Atlas femenil, con la nostalgia de volver a las canchas, de entrenar nuevamente en campo, porque dice extrañar a sus jugadoras, ya que antes de la pausa que se vive actualmente en la Liga MX y en todo el mundo, sus rojinegras llevaban un buen paso en la Liga MX Femenil.

“Extraño mucho a las jugadoras, siento la nostalgia de pensar en un partido de fin de semana, la nostalgia de competir día a día, de dar indicaciones, de disfrutar el olor a pasto, de estar en competencia, extraño demasiado y quiero regresar a las canchas, pero lo más importante es salir de la contingencia “, dijo el profesor Samayoa.

En conferencia de prensa virtual, el timonel de las rojinegras añadió que ha sido complicado todo el tema del confinamiento, ya que aunque existe la tecnología para poder entrenar a distancia y realizar dinámicas con todo el grupo de jugadoras.

“Es complicado por no tener contacto, por no tener el día a día, por no estarlas viendo en vivo, pero existe la tecnología, es padrísima y nos regala el poder tener dinámicas, es momento de innovar, de aprovechar la pausa obligada con mucha responsabilidad, no sabemos si el día de mañana ya nos presentemos o que diga la Liga que esto se termina, ahora no es lo más importante, sino lo más importante es quedarnos en casa”, apuntó.

El representativo femenil del Atlas se ubica en la segunda posición de la tabla general con 22 unidades, muestra del buen paso que llevaban en el certamen que detuvo su actividad.

JL