Jugadores de Atlas trabajan en su hogar

Como se los recomendó la directiva, así como la propia Liga MX y las autoridades sanitarias de México, los jugadores del Atlas llevan a cabo sus sesiones de entrenamiento desde sus hogares, tal y como lo hace Javier Correa, quien además de hacer ejercicio y llevar al pie de la letra la rutina impuesta por el cuerpo técnico, se da tiempo para cumplir retos y retar a otros jugadores con el #YoMeQuedoEnCasa.

De igual manera, las jugadoras del equipo femenil entrena cada una por separado en sus casas, con rutinas de abdominales, cardiovasculares y de fuerza, esto hasta que no exista un comunicado por parte de las autoridades que indique que ya pueden volver a la normalidad, sin embargo, esperarán a ver si el próximo lunes 23 de marzo regresen a entrenar en equipo, con sus respectivos cuidados.

“Todavía no hay ningún comunicado por parte de las autoridades. No se nos ha avisado, al menos no he recibido yo nada en cuanto a fechas de reanudación, tenemos que esperar esta semana para ver si volvemos a entrenar y luego esperar, porque tenemos que estar muy atentos a los comunicados en el país”, dijo el presidente del Atlas, Pedro Portilla.

En cuanto a lo deportivo, la directiva del Atlas se mostró contenta por el triunfo obtenido el pasado domingo ante Toluca.

“La verdad es que terminamos muy contentos, sentí un vestidor en donde lo que se transmitía era esa posibilidad de salir de esa crisis tan mala con unión y trabajo, que fue a lo que nos dedicamos en los últimos días, en la semana previa tuvimos una concentración en Avándaro”.

