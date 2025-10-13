Charros de Jalisco busca redondear el año

Con la obligación de defender su corona en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Charros de Jalisco iniciarán una nueva temporada buscando sellar un año destacado en cuanto a competitividad del equipo, mismo en el que como organización en general han disputado tres Finales, incluyendo la Serie del Caribe y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En entrevista con EL INFORMADOR, Íñigo González Covarrubias, presidente ejecutivo de los Charros de Jalisco, habló sobre cómo han podido equilibrar la balanza entre competiciones diferentes, pero sobre todo, crear un equipo ganador que se ha convertido en uno de los principales rivales para vencer, además de los objetivos de la novena albiazul en la nueva campaña de la LMP, en la que pelearán por el bicampeonato.

- ¿Cómo se define el año que ha vivido la organización, considerando los logros alcanzados en las distintas competencias?

- Ha sido un año inesperado. Si dijera que lo planeamos así, estaría mintiendo. Han sido cinco Finales bajo esta gestión contando las de la LMP, Serie del Caribe, LMB y con el equipo femenil en Softbol. Hemos sobrepasado las expectativas, sin duda, y estamos muy contentos porque hace cuatro años, oficialmente, mi familia y todo el equipo de trabajo decidimos entrar de nueva cuenta al beisbol y este año en particular ha sido único. Renovamos la ilusión por lo que empieza ya el 15 de octubre y estamos muy preparados, el equipo está tan sólido como con el que fuimos campeones. Pero creo que tenemos una gran ventaja, traemos una enorme motivación, una afición que está involucrada y metida de lleno con nosotros. Queremos seguir así, soñando en grande y pensando que las cosas se pueden lograr.

- ¿Charros de Jalisco está para pelear por el bicampeonato en la LMP?

- Se está preparando un equipo para hacer cosas grandes. Por supuesto que tenemos en mente el bicampeonato, pero yo preferiría decir que tenemos en mente ser un equipo que funcione. Algo que sucede con muchos equipos campeones es que no pueden mantener el ritmo, nos sucedió en la temporada 21-22 con el campeonato y después ni siquiera pasamos a Playoffs. Me quiero quedar con las cosas positivas y optimistas, ¿está en mente el bicampeonato? No hay duda. Pero antes, está que el equipo engrane, que cada una de sus partes dentro y fuera del campo entiendan lo que les toca y estar presentes.

- ¿Cómo ha sido posible crear un equipo competitivo tanto en la LMP como en la LMB?

- No es nada fácil porque hay que descansar la mente, el cuerpo y las emociones. Esas tres juntas no descansadas es una fórmula no ideal. Por eso estamos reforzando el equipo de operaciones, reforzando el equipo de marketing, estamos trayendo más, pero sobre todo mejor gente y estamos empoderando el equipo actual. Entonces sí, no es fácil, pero es muy emocionante.

- ¿De qué manera se consiguió mantener la base de jugadores campeones para esta nueva temporada?

- Hay un buen ambiente, quizá no me toque a mí decirlo, pero el jugador lo dice, ellos quieren estar en nuestra organización porque hay un buen trato. Claro que se les exige, pero se dan los recursos para ello. Entonces sí exigimos como directiva, pero ahí estamos. En la LMB, puedo equivocarme, pero creo que 16 o 17 equipos tuvieron cambio de mánager. Nosotros no estuvimos bien toda la temporada y mantuvimos a Benjamín, ¿por qué? Porque creímos en el proyecto. Cada vez más jugadores en invierno y verano elijen Guadalajara como su lugar para vivir y eso en la mente y la calma del jugador y de su familia vale mucho. Yo creo que estamos haciendo grandes cosas para que ellos nos elijan.

- ¿Cuál sería un no negociable para Charros en la temporada 2025/26 de la LMP?

- Un no negociable de Charros es que cada juego se juegue como si fuera el último, como si fuera una final. Un no negociable es que cada uno de los elementos del equipo, dentro y fuera de la cancha, entiendan qué se espera de ellos y hagan eso y más. Eso no es negociable y nunca ha sido negociable.

