Shocker confesó lo ocurrido en su detención en Oaxaca

Hace unos días se volvió tendencia en redes sociales el nombre del luchador Shocker, quien volvió a ser detenido por la autoridad en Oaxaca por aparentemente causar destrozos en un hotel.

Una situación de la que ya habló el exluchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien en conversación con el programa De Primera Mano compartió su versión de lo ocurrido.

Asegurando que la policía municipal pudo actuar de una forma más humana, reiterando que no estaba bajo el efecto de ninguna droga.

"Sí es un abuso, tenía todo contra la puerta porque ya estaba asustado de la forma en cómo me estaban agobiando y va a haber mil versiones de que 'nadie lo agobió', sí me agobiaron, sí estaban pendientes de lo que hacía. Me pudieron haber vestido, pero bueno, entraron, me forzaron, me lastimaron, me sacaron, así como me vieron, así me sacaron. Yo no estaba en los efectos de nada", comentó.

El gladiador, también habló de la manera en la que salió del hotel, asegurando que las autoridades lo forzaron a salir así y lo hicieron llorar.

"No. Tenía un día y medio sin drogarme para sorpresa de ellos. Inclusive movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero había gente que en la calle decía: 'es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico-drogadicto'. Me hicieron llorar, qué les he hecho a esta gente. Volteaba y los veía y les decía 'cálmense, qué les he hecho'".

SV