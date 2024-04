A unos meses desde su salida de Chivas, Alexis Vega sigue dando de qué hablar respecto al Rebaño.

Esto se debe a que el ahora delantero de Toluca no ha tenido problema para declarar constantemente sobre su salida del Guadalajara, algo que ha propiciado que el jugador asuma un papel de víctima frente a las cámaras.

Durante los últimos días, en una entrevista para Claro Sports, el mundialista con México reconoció su molestia con aquellos que dicen que jamás dio la talla para jugar en Chivas.

"Se hablan muchas cosas de mí, pero algo que me molesta muchísimo es que mucha gente ignorante, que no ve futbol, dice que me pesó la camiseta y eso no es cierto. Me quedo tranquilo porque dejé el alma por Chivas", declaró.

Con estas palabras, Alexis Vega ha querido limpiar su imagen; sin embargo, meses atrás su comportamiento con el Guadalajara dejó en claro que está lejos de ser un futbolista comprometido con su profesión.

La falla principal de Alexis durante los últimos meses fue aquella fiesta que organizó en Toluca durante la visita del Rebaño a los Diablos en el Apertura 2023, misma en donde ingresó a personas externas al hotel de concentración rojiblanco.

Esta acción conllevó un rompimiento de Vega con el entonces cuerpo técnico del Rebaño, pues a partir de ese momento (Jornada 10) el profe Pauno dejó de darle minutos de juego hasta que llegó la última fecha del torneo regular, misma en donde reapareció para fallar un penal contra Pumas que le costó caro al Guadalajara.

Esa falla desde los 11 pasos llevó a que el Rebaño no pudiera cerrar como local su serie de Cuartos de Final en contra de la UNAM, y si bien una falla así podría haberle pasado a cualquiera, la agravante de todo esto es que Alexis no había sido designado como el cobrador de esa pena máxima.

De inicio, Pauno lo respaldó en público al decir que él mandó a Vega a cobrar para que creciera en confianza de cara a la Liguilla, pero después de esto diversas fuentes revelaron que el entonces entrenador del Rebaño había dado la instrucción de que el penal fuera cobrado por Erick Gutiérrez, algo que Alexis no respetó.

Con todo esto, el rompimiento entre el jugador y el equipo fue aún peor, y tras la eliminación del Rebaño a manos de Pumas, la directiva decidió vender a Vega para intentar recuperar algo de la inversión que originalmente Chivas hizo por su carta.

Esto no fue aceptado por Alexis, quien incluso amenazó con demandar al Rebaño si no lo dejaban permanecer en el equipo hasta finalizar su contrato, esto con la intención de irse completamente gratis en cuanto terminara su vínculo con el club.

Dicha situación habría permitido que Vega se arreglara con el equipo de su preferencia, no obstante, el riesgo de ser congelado en el Guadalajara lo llevó a tomar la propuesta del Toluca, club en donde ahora asegura haber dado lo mejor para la causa tapatía.

