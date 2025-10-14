Eleazar Gómez está siendo "cancelado" de La Granja VIP 2025 por esta razón

El lanzamiento de La Granja VIP 2025, el nuevo reality show de TV Azteca que reúne a 16 celebridades en un ambiente rural sin comodidades y bajo observación constante, ha generado gran expectación entre la audiencia.

El programa, bajo la conducción de Adal Ramones, busca competir con formatos como La Casa de los Famosos. Sin embargo, el elenco ha levantado polémica, especialmente por la participación de figuras controvertidas como Alfredo Adame, Alberto del Río y Eleazar Gómez , este último revelado como concursante sorpresa durante la gala de estreno. Su aparición desató una ola de críticas y llamados a su “cancelación” en redes sociales.

El caso que marcó su carrera

El nombre de Eleazar Gómez quedó grabado en la memoria del público en noviembre de 2020, cuando fue detenido por agredir físicamente a su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Los hechos ocurrieron en un hotel de la Ciudad de México e incluyeron golpes, intentos de estrangulamiento y amenazas, según los reportes judiciales y declaraciones de la víctima.

Valenzuela, también actriz, llevó su denuncia al ámbito público, impulsando un movimiento de apoyo en redes bajo el hashtag #NiUnaMenos, que puso nuevamente sobre la mesa el tema de la violencia de género en el espectáculo mexicano.

Gómez, con una trayectoria que comenzó a los 4 años en la película Mi Querido Viejo (1990), se declaró culpable tras varios meses de proceso legal. Pasó cinco meses en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente y recuperó la libertad en marzo de 2021 bajo libertad condicional por tres años, comprometiéndose a asistir a terapia y ofrecer disculpas públicas.

A pesar de ello, su reputación quedó severamente afectada. El escándalo no solo terminó con su relación con Valenzuela, sino que lo alejó de la televisión, donde había sido uno de los rostros más populares de telenovelas como Rebelde y Atrévete a soñar.

Su relación con Danna Paola

Antes del episodio con Valenzuela, Gómez ya había estado en el centro de la atención mediática por su noviazgo con Danna Paola, cuando ella tenía 15 años y él 24. La relación comenzó en 2009 durante las grabaciones de Atrévete a soñar, donde ambos eran protagonistas.

El romance, que trascendió la pantalla, se convirtió en una de las historias más comentadas del momento entre el público juvenil. Sin embargo, la pareja se separó en 2010, poco más de un año después. Aunque nunca se dieron explicaciones formales, medios de la época apuntaron a diferencias personales y conflictos relacionados con el carácter del actor.

En una entrevista de 2014 con Ventaneando, Danna Paola comentó que su ruptura se debió a “diferencias irreconciliables” y que necesitaba enfocarse en su carrera. Años después, durante el proceso judicial de Gómez, algunos usuarios recordaron esa relación, aunque la cantante nunca lo acusó de violencia.

El intento de regresar a la fama

Desde su salida de prisión, Gómez ha buscado retomar su carrera artística con presentaciones menores, incluyendo su participación en el espectáculo Bandidos Experience, donde debutó como stripper en febrero de 2025.

Durante la rueda de prensa de esta obra, el actor reaccionó molesto cuando fue comparado con el influencer Fofo Márquez, quien enfrenta cargos por intento de feminicidio, calificando la pregunta como “de súpermal gusto”. Este incidente reavivó la conversación sobre su pasado, y Stephanie Valenzuela respondió en redes con la frase: “México y el internet jamás olvidan”.

Su confirmación como concursante de La Granja VIP fue recibida con aplausos en el foro, pero con rechazo masivo en redes sociales.

Polémica dentro y fuera de “La Granja VIP”

El formato del reality exige a los famosos vivir sin lujos, cuidar animales y realizar tareas rurales, lo que pone a prueba su convivencia y carácter. Durante la primera dinámica de “cadena de salvación”, Lola Cortés decidió salvar directamente a Eleazar Gómez, lo que provocó aún más indignación en línea.

