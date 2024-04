Una vez más quedó demostrado que, a nivel de clubes, el futbol mexicano sigue siendo el gigante de la región, ya que luego de que Pachuca, América y Monterrey consiguieran sus pases a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, se borró casi por completo la presencia de conjuntos estadounidenses quedando únicamente con vida el Columbus Crew que eliminó a los Tigres.

Con tres equipos de la Liga MX, se aseguró que, al menos, un mexicano vaya a jugar el partido que define al campeón, y en caso de que los Rayados superen a los de Ohio, se estará disputando la catorceava final entre escuadras aztecas.

La primera ocasión en la que dos conjuntos nacionales se vieron las caras para pelearse el título, en la antes llamada Copa de Campeones de la Concacaf, se dio en el 2002. Pachuca consiguió alzar su primer título internacional tras vencer al Morelia por la mínima diferencia y a único partido.

Desde ese año a la fecha, han sido trece finales entre equipos mexicanos, siendo justamente los de la Pandilla, las Águilas y los Tuzos los conjuntos que más se han repetido y los cuales se posicionan como los más ganadores de la competencia, junto con Cruz Azul.

Por si no quedara claro el dominio, son ya 19 ediciones consecutivas en las que, por lo menos, un equipo mexicano juega la final y sólo en 2 ocasiones el título se quedó en manos de algún cuadro extranjero, en ambas, fueron los Pumas las víctimas.

Finales entre equipos mexicanos

2002 | Pachuca vs Morelia | 1-0

2003 | Toluca vs Morelia | 5-4

2006 | América vs Toluca | 2-1

2007 | Pachuca vs Chivas | 2-2 (7-6 en penales)

2009 | Atlante vs Cruz Azul | 2-0

2010 | Pachuca vs Cruz Azul | 2-2

2012 | Monterrey vs Santos | 3-2

2013 | Monterrey vs Santos | 4-2

2014 | Cruz Azul vs Toluca 1-1

2016 | América vs Tigres | 4-1

2017| Pachuca vs Tigres | 2-1

2019 | Monterrey vs Tigres | 2-1

2021 | Monterrey vs América | 1-0

