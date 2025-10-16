Atlas visita al Atlético San Luis en una semana clave para su futuro

El balón volverá a rodar para el Atlas este viernes cuando visite al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 21:00 horas, en la reanudación del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la pausa por la Fecha FIFA. El duelo marcará el inicio de una semana intensa para los Rojinegros, que enfrentarán tres partidos en 7 días: primero ante San Luis, después frente a León el miércoles y finalmente ante Guadalajara en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Con el futuro inmediato en juego, los dirigidos por Diego Cocca saben que los resultados de esta semana serán determinantes para mantenerse en la pelea por un lugar en el Play In. Atlas llega con una racha positiva de 2 triunfos consecutivos, el más reciente ante FC Juárez por 3-1 en el Estadio Jalisco, resultado que les permitió escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza.

Los números de los Zorros en los últimos encuentros reflejan cierta mejoría; en contraste, Atlético San Luis atraviesa un momento complicado. El cuadro potosino cayó en su último compromiso ante Mazatlán por 2-1 en El Encanto, y acumula una racha de un triunfo, un empate y dos derrotas en sus más recientes presentaciones. Ha marcado 7 goles y recibido la misma cantidad.

En la tabla general, San Luis se ubica en el puesto 15 con 10 puntos (3 triunfos, un empate y 8 derrotas), mientras que Atlas ocupa el sitio 11 con 13 unidades (3 victorias, 4 empates y 5 caídas). En el historial reciente entre ambos, el balance es parejo: 2 victorias por bando y un empate en los últimos 5 enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2025, cuando los tapatíos se impusieron 3-1.

En cuanto al plantel, el técnico Diego Cocca podrá contar nuevamente con Robert Pier y Víctor Ríos , quienes superaron molestias físicas, mientras que Aldo Rocha y Rivaldo Lozano siguen en rehabilitación. El paraguayo Diego González también regresó a los entrenamientos tras su participación con su selección.

Con una agenda apretada y la necesidad de sumar, Atlas está obligado a mantener su inercia ganadora si quiere seguir soñando con la Liguilla.

ANTECEDENTES

Torneo Resultado Clausura 2025 Atlas 3-1 San Luis Apertura 2024 San Luis 2-1 Atlas Clausura 2024 Atlas 2-1 San Luis Apertura 2023 San Luis 2-0 Atlas Clausura 2023 San Luis 0-0 Atlas Apertura 2022 Atlas 1-3 San Luis Clausura 2022 Atlas 1-0 San Luis Apertura 2021 San Luis 2-6 Atlas Clausura 2021 Atlas 3-1 San Luis Apertura 2020 San Luis 1-1 Atlas Apertura 2019 Atlas 1-2 San Luis

