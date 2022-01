Este viernes se levanta el telón de la Serie del Caribe 2022, cuando seis equipos de las ligas invernales de beisbol arranquen su camino por la corona, teniendo como escenario el estadio Quiaqueya Juan Marichal de Santo Domingo. El partido que cierra las acciones del día es entre México y República Dominicana, es decir, Charros de Jalisco vs Gigantes de Cibao, y aquí te decimos dónde verlo en vivo.

¿Qué equipos jugarán en la Serie del Caribe?

En la Serie del Caribe 2022 participarán los equipos Gigantes del Cibao (República Dominicana, local), Astronautas de los Santos (Panamá), Criollos de Caguas (Puerto Rico), Caimanes de Barranquilla (Colombia), Charros de Jalisco (México) y Navegantes del Magallanes (Venezuela).

Este día jugarán Criollos de Caguas vs Astronautas de los Santos, seguidos por el duelo Caimanes de Barranquilla vs Navegantes del Magallanes, y cerrarán Gigantes del Cibao vs Charros de Jalisco.

Los del Cibao tienen la misión de mantener el título para República Dominicana.

Entre sus estrellas destacan los ligamayoristas Marcell Ozuna y Robinson Canó, mientras que Charros de Jalisco cuenta con el cerrador Roberto Ozuna, además de Joey Meneses y Félix Pérez, por mencionar solo algunos.

El juego México vs República Dominica se jugará hoy viernes 28 de enero en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México.

El partido podrá ser visto en televisión restringida, mientras que también podrá ser escuchado en la radio.

Fecha y hora: Viernes 28 de enero, 18:00 horas

Viernes 28 de enero, 18:00 horas Transmisión (canales): Sky Sports canal 590 (televisión), Frecuencia Deportiva 1340 AM radio).

