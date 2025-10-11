Quedaron definidas las Series de Campeonato en el beisbol de Grandes Ligas luego de que los Brewers de Milwaukee eliminaran en cinco juegos a los Cubs de Chicago, para quedarse con el último boleto a la antesala de la Serie Mundial.

Este domingo 12 de octubre dará inicio la Serie de Campeonato de la Liga Americana que enfrentará a los Mariners de Seattle y a los Blue Jays de Toronto. El lunes 13 comenzará en Milwaukee la serie entre la novena dirigida por Pat Murphy y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores del beisbol de Grandes Ligas.

El choque entre Mariners y Blue Jays será un duelo inédito en la antesala del Clásico de Otoño. Mientras Seattle busca mantener con vida el sueño de ganar su primera Serie Mundial, en Toronto quieren volver tras el bicampeonato conseguido entre 1992 y 1993.

En el viejo circuito existe un solitario antecedente entre Brewers y Dodgers. En 2018 la novena californiana dio cuenta de Milwaukee para avanzar a la Serie Mundial en la que perderían ante los Red Sox de Boston.

Habrá presencia mexicana

Todas las novenas que quedan con vida en la Postemporada 2025 del beisbol de las Grandes Ligas cuentan con representación mexicana. En la Liga Americana la presencia es aún más marcada con la participación del tijuanense Alejandro Kirk en el roster de los Blue Jays, así como el mochitense Andrés Muñoz y Randy Arozarena con los Mariners.

En el viejo circuito, los mexicoamericanos Anthony Banda (Dodgers) y Joey Ortiz (Brewers) chocarán en busca de un boleto al Clásico de Otoño.

SV