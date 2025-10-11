Zelenski informa a Trump sobre ataques rusos y discuten reforzar la defensa aérea de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre recientes ataques rusos al sector energético de Ucrania y abordó estrategias para reforzar las defensas aéreas del país durante una llamada telefónica el sábado por la tarde.

Zelenski publicó en Telegram que agradeció a Trump por su disposición a brindar apoyo y calificó la conversación como “muy productiva”, además de felicitarlo por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Te puede interesar: Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz

Los mandatarios también discutieron las medidas específicas que se están preparando para fortalecer las defensas aéreas ucranianas , según indicó Zelenski.

“Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente”, subrayó el líder ucraniano, señalando la importancia de la “fuerza” para obligar a Rusia a participar “en una diplomacia genuina”.

Las defensas aéreas ucranianas están interceptando actualmente el 74% de los drones y misiles lanzados por Rusia , informó el sábado el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

"Nos esperan nuevos desafíos. Durante el último mes, el enemigo ha aumentado en un 30 %el número de armas utilizadas en ataques aéreos", advirtió y subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger el sector energético y la infraestructura crítica en la retaguardia.

Se están realizando reparaciones de emergencia para restaurar la infraestructura energética que fue dañada por los ataques masivos rusos del viernes y sábado, informó también el sábado el Ministerio de Energía de Ucrania.

También puedes leer: Cuba tacha de "frágil" el alto al fuego entre Israel y Hamás por esta razón

Los amplios cortes de electricidad de emergencia, que afectaron a nueve regiones, incluidos 800 mil hogares en Kiev el viernes y 240 mil hogares en Odesa el sábado , han sido cancelados después de que se restableciera el suministro eléctrico a la mayoría de los hogares.

Las reparaciones continúan en medio de la constante amenaza de nuevos ataques con aviones no tripulados y misiles rusos y dos especialistas del sector energético murieron en la región norteña de Cherniguiv a última hora del viernes, informó el Ministerio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP