Zelenski informa a Trump sobre ataques rusos y discuten reforzar la defensa aérea de Ucrania

Zelenski notificó a Trump sobre los ataques rusos al sistema energético de Ucrania y conversaron sobre fortalecer las defensas aéreas del país

Por: EFE

Zelenski y Trump sostuvieron una llamada telefónica el sábado por la tarde para conversar sobre asuntos bilaterales. EFE/ARCHIVO NO SALES EPA ZONE

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre recientes ataques rusos al sector energético de Ucrania y abordó estrategias para reforzar las defensas aéreas del país durante una llamada telefónica el sábado por la tarde.

Zelenski publicó en Telegram que agradeció a Trump por su disposición a brindar apoyo y calificó la conversación como “muy productiva”, además de felicitarlo por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los mandatarios también discutieron las medidas específicas que se están preparando para fortalecer las defensas aéreas ucranianas, según indicó Zelenski.

“Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente”, subrayó el líder ucraniano, señalando la importancia de la “fuerza” para obligar a Rusia a participar “en una diplomacia genuina”.

Las defensas aéreas ucranianas están interceptando actualmente el 74% de los drones y misiles lanzados por Rusia, informó el sábado el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

"Nos esperan nuevos desafíos. Durante el último mes, el enemigo ha aumentado en un 30 %el número de armas utilizadas en ataques aéreos", advirtió y subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger el sector energético y la infraestructura crítica en la retaguardia.

Se están realizando reparaciones de emergencia para restaurar la infraestructura energética que fue dañada por los ataques masivos rusos del viernes y sábado, informó también el sábado el Ministerio de Energía de Ucrania.

Los amplios cortes de electricidad de emergencia, que afectaron a nueve regiones, incluidos 800 mil hogares en Kiev el viernes y 240 mil hogares en Odesa el sábado, han sido cancelados después de que se restableciera el suministro eléctrico a la mayoría de los hogares.

Las reparaciones continúan en medio de la constante amenaza de nuevos ataques con aviones no tripulados y misiles rusos y dos especialistas del sector energético murieron en la región norteña de Cherniguiv a última hora del viernes, informó el Ministerio. 

