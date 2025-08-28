Este viernes, el duelo San Luis vs Toluca abrirá las actividades de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego llega en un momento importante para estos conjuntos que no quieren salir de los 10 mejores del certamen. Aquí te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan a este partido.

Será la tercera vez que el Atlético San Luis juegue como local, recibiendo en esta ocasión al campeón Toluca. El conjunto potosino espera hacer valer la localía y por fin conseguir una victoria en casa; sin embargo, la tarea no será sencilla al enfrentarse a unos Diablos que no quieren permitirse seguir descendiendo en la clasificación.

El último encuentro disputado entre los dirigidos por Guillermo Abascal y Antonio Mohamed se registró en la J16 del pasado Clausura 2024, en donde Toluca se impuso 1-0 con anotación de Jesús Gallardo.

Hasta el momento, los potosinos se ubican en el décimo lugar de la tabla general con 6 puntos. Por su parte, Toluca está en la sexta posición con 10 unidades.

Ambos equipos vienen de una derrota: mientras San Luis cayó 2-3 ante los Gallos Blancos del Querétaro, Toluca perdió 0-1 ante Cruz Azul.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 San Luis vs Toluca

Fecha y hora: Viernes 29 de agosto, 19:00 horas

Viernes 29 de agosto, 19:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión (canales para ver en vivo): Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN

**Horarios del centro de México

