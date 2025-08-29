Aficionado le roba un regalo a un niño tras partido de tenis [VIDEO]

Uno de los sueños más grandes de un aficionado a cualquier deporte es recibir un obsequio, detalle o autógrafo de su ídolo o referente de ese deporte, por lo que cuando se asiste al estadio, entrenamiento u hotel en donde se encuentran las estrellas es más fácil conseguir alguno de estos “presentes” para tener de colección. Sin embargo, existen personas que aprovechan la oportunidad para hacerse de estos coleccionables sin ser ellos a quien iba dirigido.



Uno de estos casos quedó grabado por la transmisión de TV en uno de los Grand Slam del tenis. Después de la victoria del tenista polaco Kamil Majchrzak frente a su rival ruso Karén Jachánov en la segunda ronda del US Open 2025 por un marcador de 2 6 6 7 7. El nacido en Piotrków Trybunalski, Polonia, se dedicó a firmar autógrafos a la grada que se dio cita al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King para presenciar el encuentro.



Two sets to love down.

Five match points saved.



Kamil Majchrzak pulls a Houdini act on Khachanov! �� pic.twitter.com/aYGPYEFpry— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025



Los aficionados presentes en la grada se acercaron a la cancha para que el tenista, número 76° en el ranking de la ATP, les firmara objetos, toallas y pelotas de tenis. En medio de la firma de autógrafos, Kamil mira a un niño y procede a quitarse la gorra de juego para obsequiársela, este, por la sorpresa del momento, tarda unos segundos en tomar el regalo, segundos que fueron aprovechados por otro aficionado para arrebatársela al jugador y acreditarse el premio como suyo.



Esta acción no fue vista por el polaco, por lo que siguió firmando autógrafos mientras que el niño, triste, reclama al hombre lo que en principio era para él; sin embargo, no obtiene respuesta, ya que el acto fue secundado por la acompañante del sujeto, quien permite que se guarde la gorra en su bolsa.



���� When adults forget it’s just a game…

Imagine being a grown man and stealing Kamil Majchrzak’s cap from a kid.



���� Quando os adultos esquecem que é só um jogo…

Imagine ser um homem adulto e roubar o boné do Kamil Majchrzak de uma criança. @usopen pic.twitter.com/NOe0AjE2Uz— DNA DO ESPORTE (@odnadoesporte) August 28, 2025



Afortunadamente, por la viralidad del video, el tenista polaco se enteró de la situación y a través de sus redes sociales solicitó ayuda para encontrar al niño y poder darle un regalo:



“Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no la tomó el niño. Gracias a *la marca de gorras* tengo suficientes para estar preparado para esta situación.” “Oigan chicos, necesito ayuda para encontrar al niño de mi partido. Si tú (o tus padres) ven esto, mándenme mensaje”. Colocó en sus historias el tenista.



Kamil Majchrzak desde historias de IG/ @kamilmajchrzakk

Una hora después, subió otra historia donde da a entender que ya pudo localizar al pequeño fan “Estoy sorprendido por el poder del internet. Lo tenemos, estamos bien ahora”. Finalizó

Kamil Majchrzak desde historias de IG/ @kamilmajchrzakk









