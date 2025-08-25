La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 7 (J7). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.La J7 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 29 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 31 del mismo mes.Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Cruz Azul en condición de local, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 31, cuando visite a Pumas.Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.San Luis vs TolucaJuárez vs MazatlánPuebla vs MonterreyLeón vs QuerétaroSantos vs TigresChivas vs Cruz AzulAmérica vs PachucaPumas vs AtlasXolos vs NecaxaConsulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF