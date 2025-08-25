Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J7 del Apertura 2025

Entérate de cómo se jugarán los partidos, los horarios y canales de transmisión de cada uno, para que no te pierdas ningún detalle de lo que pasará en la séptima fecha del futbol mexicano

Por: Oralia López

La J6 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 29 de agosto y cierra con dos encuentros programados para el domingo 31. ESPECIAL / CANVA

La J6 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 29 de agosto y cierra con dos encuentros programados para el domingo 31. ESPECIAL / CANVA

La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 7 (J7). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J7 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 29 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 31 del mismo mes.

Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Cruz Azul en condición de local, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 31, cuando visite a Pumas.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J7 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 29 de agosto de 2025

San Luis vs Toluca

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN

Juárez vs Mazatlán

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

Puebla vs Monterrey

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 30 de agosto de 2025

León vs Querétaro

  • Sede: Estadio León, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Santos vs Tigres

  • Sede: Estadio TSM, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): TUDN

Chivas vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio AKRON, 19:05 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

América vs Pachuca

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Domingo, 31 de agosto de 2025

Pumas vs Atlas

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Xolos vs Necaxa

  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: ¿Cuándo es el primer puente del nuevo ciclo escolar y qué día cae?

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones