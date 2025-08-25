La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 7 (J7). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J7 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 29 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 31 del mismo mes.

Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Cruz Azul en condición de local, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 31, cuando visite a Pumas.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J7 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 29 de agosto de 2025

San Luis vs Toluca

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN

Juárez vs Mazatlán

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

Puebla vs Monterrey

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:05 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 30 de agosto de 2025

León vs Querétaro

Sede: Estadio León, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Santos vs Tigres

Sede: Estadio TSM, 19:00 horas

Transmisión (canales): TUDN

Chivas vs Cruz Azul

Sede: Estadio AKRON, 19:05 horas

Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

América vs Pachuca

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Domingo, 31 de agosto de 2025

Pumas vs Atlas

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Xolos vs Necaxa

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

