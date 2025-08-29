El partido Chivas vs Cruz Azul será uno de los más atractivos de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, programado para este sábado. El Rebaño Sagrado llega golpeado y con la presión de estar en los últimos puestos de la Tabla General, mientras que los celestes buscan afianzarse en lo más alto. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Chivas tendrá una dura prueba cuando enfrente en casa a La Máquina. De hecho, el Guadalajara tendrá una seguidilla de partidos en los que se verá si hay plantel para encarar este torneo, pues después se medirá a América, Tigres y Toluca, por lo que será vital sacar un buen resultado a partir de este fin de semana.

El cuadro de Gabriel Milito suma apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, por lo que el argentino tendrá que emplearse a fondo para rescatar a uno de los llamados equipos grandes.

Del otro estará Cruz Azul, conjunto que pelea los primeros lugares de la clasificación y tendrá una buena oportunidad para irse de líder, dependiendo de otros resultados.

Se espera un buen partido, pues Chivas se crece en este tipo de duelos y dependerá de los de La Noria para ver quien se lleva el triunfo. En este momento, el cuadro visitante es el favorito por el nivel de juego mostrado, pero no se descarta una sorpresa del Rebaño Sagrado.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto a las 19:07 horas en el Estadio AKRON de Zapopan, Jalisco. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Chivas vs Cruz Azul

Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 19:07 horas

Sábado 30 de agosto, 19:07 horas Estadio: AKRON, Zapopan, Jalisco

AKRON, Zapopan, Jalisco Transmisión (canales para ver en vivo): Amazon Prime Video

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

