El partido América vs Pachuca será el duelo que cierra el segundo día de actividad de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro cita a dos equipos que buscan mantenerse dentro de los mejores de la clasificación. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Las Águilas del América saldrán en búsqueda de la punta de la Liga MX al enfrentar a los Tuzos, un rival que suele atragantarse a los de Coapa, que deberán ofrecer su mejor futbol para salir con los tres puntos del estadio de la Ciudad de los Deportes.

Los hidalguenses vienen de dos fechas sin ganar (perdieron 2-0 ante los Xolos y empataron 1-1 con el León), mientras que los americanistas sumaron dos triunfos de visita ante Tigres y Atlas (3-1 y 4-2) mostrando fortaleza ofensiva.

Ambos conjuntos están en la parte alta de la tabla: Pachuca se encuentra en el lugar 4 con 13 puntos, mientras las invictas Águilas están en segundo sitio con 14 unidades; es, pues, en números un duelo de alto calibre.

Y en ofensivas también andan bien los dos cuadros: América ha anotado 13 veces (recibido 6), y Pachuca 11 (5 recibidos); más nivelado no puede lucir más este compromiso de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 América vs Pachuca

Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 21:05 horas

Sábado 30 de agosto, 21:05 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J7 del Apertura 2025

OF