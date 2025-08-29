Dentro de la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el duelo Santos vs Tigres será uno de los encuentros destacados del sábado. Se medirán un equipo que intenta meterse en el Top-10 de la clasificación contra el actual quinto lugar de la Tabla General. A continuación encontrarás el horario del partido, los canales de transmisión y el desempeño con el que ambos llegan a esta fecha.

En actividad de la fecha 7, los Tigres visitarán la Laguna en busca de arrebatarle los tres puntos a los locales, y seguir en la parte alta de la tabla general del Apertura 2025.

Los dirigidos por el argentino Guido Pizarro, ante Mazatlán, empataron a dos goles la jornada pasada, resultado que no gustó a la afición felina por el rival al que enfrentaron.

Por su parte, el equipo de Santos cayó en su visita al Olímpico Benito Juárez (2-1), sumando su quinta derrota en el campeonato.

Tanto regios como coahuilenses requieren de la victoria, por lo que el encuentro de este sábado será emocionante.

Santos suma 6 puntos de 18 posibles, contra 10 de los felinos.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Santos vs Tigres

Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 19:00 horas

Sábado 30 de agosto, 19:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, Canal 5, ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J7 del Apertura 2025

OF