La vez que Canelo Álvarez luchó contra un boxeador descubierto por Sylvester Stallone

La carrera profesional de Saúl "Canelo" Álvarez ha sido siempre apuntada por los reflectores, por los periodistas deportivos, por el público y por otras estrellas del boxeo.

El pasado 3 de mayo, por ejemplo, el jalisciense se enfrentó al cubano William Scull en Arabia Saudita, y se convirtió en campeón indiscutido por segunda ocasión de las 168 libras. Con esto, Canelo recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que había perdido el año pasado.

Sin embargo, la función dejó mucho que desear a los aficionados y a los periodistas deportivos, pues aseguraron que el estilo que Scull mostró en la pelea fue "huidizo", mientras que otros señalan que la edad empieza a ser un factor para que Saúl Álvarez vaya en decadencia .

La siguiente pelea del mexicano, próxima a celebrarse en Las Vegas, Estados Unidos, este 13 de septiembre contra Terence Crawford, es un duelo que ha generado severas críticas contra Canelo, ya que Terence se ha sometido a una preparación extra para alcanzar las 168 libras, mientras que el tapatío se mantiene entrenando con normalidad.

Sylvester Stallone intervino indirectamente en la carrera de Canelo Álvarez

El actor y cineasta estadounidense, Sylvester Stallone, participó como anfitrión en "The Contender", un reality show que se transmitió en el país del norte desde el 3 de marzo de 2005 y hasta el 7 de enero de 2009 por la NBC, ESPN y Versus.

El programa mostraba el seguimiento de un grupo de boxeadores que debían competir entre sí al tiempo que mostraban sus vidas y relaciones entre ellos y sus familias.

En 2005, Alfonso Gómez, boxeador mexicano profesional desde 2001, causó sensación después de aparecer en "The Contender", pues logró llegar hasta la semifinal y ganar el cariño del público.

Fue hasta septiembre de 2011 que Gómez, el atleta descubierto por Stallone, desafió a Canelo por el título superwelter (o peso mediano ligero) del CMB . La pelea, llevada a cabo en California, comenzó rápidamente con Gómez anotando una caída en el primer combate.

Hasta el sexto asalto, Canelo se concentró de verdad en la pelea y sorprendió a su contrincante con varios golpes en un intento desesperado por cerrar el combate, el cual Gómez defendía muy bien. Entonces, el árbitro detuvo el combate.

El mediador oficial dictó un empate, sentencia que los comentaristas rechazaron y criticaron durante la transmisión, del mismo modo que ha sucedido después de los últimos combates del boxeador tapatío.

Si bien, los fanáticos del boxeo y también periodistas deportivos han aseverado que Canelo elige sus combates "a modo", lo cierto es que el pugilista ha logrado mantenerse alimentando su carrera para crecer y mantenerse como uno de los profesionales a vencer a nivel internacional.

