Salvador de Alba firma pole en Nashville

El automovilismo mexicano tuvo un día destacado en Nashville. El tapatío Salvador de Alba consiguió este sábado su primera pole position en la categoría INDY NXT en el marco del Music City Grand Prix.

De Alba, piloto de Andretti Global, marcó un promedio de 184.471 millas por hora en el Nashville Superspeedway, lo que le permitió quedarse con la posición de privilegio en la parrilla de salida. El tapatío lo logró en su carrera número 28 dentro de la categoría de desarrollo y apenas una semana después de haber sumado su primera victoria en la serie, en el Milwaukee Mile.

“Tomó algo de tiempo, pero es un gran momento para juntar estos logros: primera victoria y ahora primera pole. Mañana tenemos carrera y quiero ir por el triunfo con la misma hambre que cuando comencé”, declaró De Alba al término de la sesión.

El mexicano compartirá la primera fila con el brasileño Caio Collet, de HMD Motorsports, quien registró un promedio de 184.116 mph. Más atrás, la segunda fila quedó en manos de los autos de Andretti Global: el campeón de la serie, Dennis Hauger, largará tercero, y el debutante Lochie Hughes saldrá cuarto. La carrera, pactada a 65 vueltas, se disputará este domingo a las 10:30 horas, tiempo de México.

Por otro lado, en la categoría principal, Patricio O’Ward, piloto de Arrow McLaren, aseguró la pole en el trazado urbano de Nashville, lo que significó la cuarta de su carrera en IndyCar. El regiomontano buscará su primera victoria de la temporada, en una campaña en la que ha sumado cinco podios.

Con ambos resultados, México contará con dos representantes largando desde la primera posición en Nashville.

