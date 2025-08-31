Salvador de Alba cierra la temporada con segundo lugar en Nashville

El piloto tapatío Salvador de Alba concluyó su participación en la temporada 2025 de la Indy NXT con una sólida actuación en el Nashville Superspeedway, donde finalizó en la segunda posición, solo por detrás del estadounidense Myles Rowe.

De Alba partió desde la pole position y, durante dos tercios de la competencia, fue el gran protagonista, liderando con autoridad y respondiendo a los embates de sus rivales. Sin embargo, a 20 vueltas del final, Rowe aprovechó el reinicio de carrera y, con una maniobra por la línea interna, logró arrebatarle la punta. El mexicano mantuvo el ritmo y aseguró el segundo lugar, firmando así su tercer podio del año.

El resultado en Nashville le permitió cerrar la temporada con un balance muy positivo: una victoria, tres podios, una pole position y el quinto lugar en la clasificación general con 417 puntos. Más allá de los números, lo conseguido por el jalisciense refleja su adaptación y crecimiento en una categoría altamente competitiva, que funge como antesala directa a la IndyCar.

Myles Rowe, por su parte, completó una remontada espectacular desde la novena posición para quedarse con la victoria y el cuarto puesto del campeonato, mientras que el noruego Dennis Hauger completó el podio y fue proclamado campeón de la temporada gracias a sus seis triunfos y once podios en el año.

Con este cierre, Salvador de Alba deja claro que es un nombre a seguir dentro del automovilismo internacional. Su constancia en la segunda mitad de la campaña y su capacidad para pelear de tú a tú con los mejores lo colocan como un serio contendiente a futuro. Para el automovilismo mexicano, la segunda posición en Nashville es una muestra de que los nuevos talentos continúan abriendo camino en las pistas más exigentes del mundo.

