A principios de esta semana se dio a conocer el regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 (F1), un anuncio que emocionó a más de un aficionado mexicano. Cadillac aprovechó el martes pasado para confirmar de manera oficial la incorporación de Checo a su escudería, lo que representa una nueva etapa en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo, donde buscará seguir logrando podios y victorias.

Este 2025 ha sido una temporada gris para los fanáticos mexicanos, pues no han tenido la oportunidad de ver al tapatío en acción en la F1. Sin embargo, esto cambiará para la próxima, ya que Pérez formará parte de la parrilla, siendo parte activa de la competencia y dejando atrás la espera.

A lo largo de sus 14 años en la F1, Sergio Pérez ha dejado una huella imborrable. Durante su trayectoria, ha logrado conquistar seis victorias y ha subido al podio en un total de 39 ocasiones. Estos números hablan del gran talento y dedicación que el piloto mexicano ha demostrado en cada carrera. En cuanto a sus podios más destacados, sobresalen los dos que logró en su país natal, en el Gran Premio de México, donde consiguió el tercer lugar tanto en 2021 como en 2022, un logro que hizo vibrar a la afición mexicana.

Ahora, repasemos las seis victorias de Checo Pérez en la F1, momentos que quedarán para la historia de este deporte.

Sakhir 2020

Después de años buscando la victoria, Pérez logró su primer triunfo en la F1. En una impresionante remontada, pasó del último lugar al primero, rompiendo así una sequía de 50 años sin victorias mexicanas en la categoría reina del automovilismo.

Azerbaiyán 2021

Bakú fue el escenario donde Checo consiguió su primera victoria con Red Bull. Esta victoria fue especial, ya que se dio en su sexta carrera con la escudería austríaca, un triunfo que marcó su consolidación en el equipo.

Mónaco 2022

El circuito del Principado vivió una gran actuación de Pérez, quien se convirtió en el quinto latino en ganar en Mónaco, uno de los Grandes Premios más emblemáticos de la Fórmula 1.

Singapur 2022

En el Circuito de Marina Bay, Pérez se enfrentó a una carrera llena de desafíos, incluyendo una penalización de cinco segundos por no respetar la distancia con el Safety Car. Sin embargo, esto no impidió que Checo lograra la victoria.

Arabia Saudita 2023

Pérez y Verstappen firmaron un impresionante 1-2 para Red Bull en este Gran Premio. Esta victoria significó que el piloto mexicano se colocara como segundo en el Campeonato de Pilotos, un logro importante en su carrera.

Azerbaiyán 2023

Bakú se convirtió en uno de los circuitos más favoritos para Checo, quien logró su última victoria en este trazado, consolidando su gran desempeño en este tipo de circuitos urbanos.

De cara a 2026, Pérez buscará seguir ampliando su palmarés de victorias y podios, esta vez al lado de Cadillac. La escudería estadounidense será su nueva casa, donde Checo buscará seguir demostrando su talento y su capacidad para competir al más alto nivel. La afición mexicana, como siempre, estará apoyando a su compatriota en cada una de sus carreras, esperando nuevos logros en esta etapa tan prometedora de su carrera.

Todos los podios de Checo Pérez en la Fórmula 1

Podio | Gran Premio | Lugar | Equipo

Malasia 2012 / 2 / Sauber Canadá 2012 / 3 / Sauber Italia 2012 / 2 / Sauber Baréin 2014 / 3 / Force India Rusia 2015 / 3 / Force India Mónaco 2016 / 3 / Force India Azerbaiyán 2016 / 3 / Force India Azerbaiyán 2018 / 3 / Force India Turquía 2020 / 2 / Racing Point Sakhir 2020 / 1 / Racing Point* Azerbaiyán 2021 / 1 / Red Bull* Francia 2021 / 3 / Red Bull Turquía 2021 / 3 / Red Bull Austin 2021 / 3 / Red Bull México 2021 / 3 / Red Bull Australia 2022 / 2 / Red Bull Emilia-Romaña 2022 / 2 / Red Bull España 2022 / 2 / Red Bull Mónaco 2022 / 1 / Red Bull* Azerbaiyán 2022 / 2 / Red Bull Gran Bretaña 2022 / 2 / Red Bull Bélgica 2022 / 2 / Red Bull Singapur 2022 / 1 / Red Bull* Japón 2022 / 2 / Red Bull México 2022 / 3 / Red Bull Abu Dhabi 2022 / 3 / Red Bull Baréin 2023 / 2 / Red Bull Arabia Saudita 2023 / 1 / Red Bull* Azerbaiyán 2023 / 1 / Red Bull* Miami 2023 / 2 Red Bull Austria 2023 / 3 / Red Bull Hungría 2023 / 3 / Red Bull Bélgica 2023 / 2 / Red Bull Monza 2023 / 2 / Red Bull Las Vegas 2023 / 3 / Red Bull Baréin 2024 / 2 / Red Bull Arabia Saudita 2024 / 2 / Red Bull Japón 2024 / 2 / Red Bull China 2024 / 3 / Red Bull

*Carrera ganada

