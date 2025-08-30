El Circuito de Zandvoort vivió un sábado intenso con la sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025 de Fórmula 1 (F1), que terminó con un nuevo 1-2 de McLaren. El joven australiano Oscar Piastri se quedó con la pole position de manera espectacular, superando por apenas cuatro milésimas de segundo a su compañero Lando Norris, quien había dominado de principio a fin las prácticas libres previas.

Piastri firmó así su quinta pole de la temporada, consolidando un año que lo confirma como uno de los grandes protagonistas del campeonato. El desenlace fue dramático: Norris parecía tener asegurada la posición de privilegio tras liderar los tres entrenamientos libres, pero en la última vuelta rápida, Piastri sacó un giro perfecto que le dio el mejor registro y dejó a su compañero con un sabor amargo, pese a quedarse con la segunda posición.

En tercer lugar partirá Max Verstappen. El ídolo local no logró brillar en la clasificación frente a su público, que abarrotó las tribunas para verlo en lo más alto. Sin embargo, el tricampeón mundial no pierde opciones: saldrá desde la segunda fila con el apoyo incondicional de los neerlandeses y con la misión de remontar en casa.

La sorpresa de la jornada la dio el francés Isack Hadjar, quien con Racing Bulls logró un extraordinario cuarto puesto, superando a nombres de peso como Charles Leclerc, Lewis Hamilton y George Russell. El británico de Mercedes debió conformarse con el quinto lugar, en un día donde los McLaren demostraron tener un ritmo superior.

La clasificación dejó claro que McLaren atraviesa un momento dulce y que su pelea por el campeonato de constructores es cada vez más real. Para Piastri, la pole representa una oportunidad de oro en su camino hacia el título de pilotos, mientras que Norris deberá reaccionar rápido si quiere evitar que su compañero se le escape en la lucha interna.

El Gran Premio de Países Bajos de F1 arrancará este domingo a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Con los dos McLaren al frente y Verstappen esperando su momento, la carrera promete emociones de principio a fin en Zandvoort.

PARRILLA GP DE PAÍSES BAJOS

Oscar Piastri / McLaren Lando Norris / McLaren Max Verstappen / Red Bull Isack Hadjar / RB George Russell / Mercedes Charles Leclerc / Ferrari Lewis Hamilton / Ferrari Fernando Alonso / Aston Martin Carlos Sainz / Williams Liam Lawson / RB Kimi Antonelli / Mercedes Yuki Tsunoda / Red Bull Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Pierre Gasly / Alpine Alex Albon / Williams Franco Colapinto / Alpine Nico Hulkenberg / Kick Sauber Esteban Ocon / Haas Oliver Bearman / Haas Lance Stroll / Aston Martin

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF