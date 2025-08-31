Chivas Femenil se desmorona en casa y cae 4-2 ante Tigres

Las Chivas Femenil vivieron una amarga mañana en el Estadio Akron al caer 2-4 frente a Tigres, en un duelo donde los errores defensivos por parte de la dupla de centrales y la falta de contundencia al ataque pesaron demasiado para las rojiblancas, quienes salieron de los puestos de clasificación tras este resultado.

Casandra Montero y Kinberly Guzmán quedaron evidenciadas por Jennifer Hermoso y Diana Ordoñez, las delanteras auriazules representaron una pesadilla para las centrales, ya que no desperdiciaron ninguna oportunidad que se les presentó para vulnerar la zona baja del Guadalajara.

Luego de que Montero fallara en un intento de despejar el esférico con la cabeza, Ordoñez se encontró con la pelota para reventar las redes y poner el 1-0 al 15’; más adelante, Hermoso sacó provecho de otra desatención defensiva y logró duplicar la ventaja al 19’.

Por si el castigo no fuera suficiente, Guzmán se vio involucrada en un penal por una carga sobre la espalda de una jugadora regia, y desde los once pasos, Jennifer no perdonó y firmó la goleada en la cancha zapopana.

Aunque Chivas intentó reaccionar con algunos destellos ofensivos, la falta de claridad en el último toque terminó por condenarlas. Las rojiblancas tuvieron lapsos de posesión, pero fueron incapaces de generar verdadero peligro ante la portería rival, lo que contrastó con la contundencia de Tigres.

Sin embargo, tanto Kinberly como Casandra, tuvieron la oportunidad de reivindicarse con las dos anotaciones que evitaron una humillación en casa. A balón parado, ambas defensas consiguieron los goles de la honra, que ponía a soñar a la afición con una posible voltereta.

No obstante, un autogol de Natalia Villarreal le cedió el cuarto tanto a las visitantes, diana que sentenció un resultado imposible de remontar para Chivas que, a pesar de que en los últimos minutos apedrearon la portería visitante, la arquera Cecilia Santiago se engrandeció para sacar, al menos, tres oportunidades claras de gol.

Con este resultado, Tigres ratifica su dominio en el Apertura 2025 y deja a Chivas con la urgencia de corregir tanto en defensa como en ataque, si quiere mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato, ya que las rojiblancas fueron relegadas al décimo lugar con 14 puntos.

