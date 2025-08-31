El Gran Premio de los Países Bajos, disputado en el circuito de Zandvoort, entregó a Oscar Piastri una nueva victoria en la temporada, consolidando el dominio del piloto australiano y de McLaren en el campeonato mundial.

La carrera comenzó con un ritmo monótono, marcada por pocas acciones de rebase y largos periodos sin cambios significativos en las primeras posiciones. Sin embargo, la tensión se elevó en las vueltas finales tras el abandono de Lando Norris por una falla en la unidad de potencia de su McLaren. La situación provocó la aparición del safety car, que reordenó la competencia y permitió a Max Verstappen escalar hasta el segundo lugar frente a su público local.

Más allá de la batalla en la punta, la nota emotiva la dio Isack Hadjar, novato de Racing Bulls, quien consiguió el primer podio de su carrera en Fórmula 1. El joven francés de origen argelino cruzó la meta en la tercera posición, un resultado celebrado con entusiasmo en los boxes de RB, que vieron recompensado su trabajo con un hito histórico para el piloto de 20 años.

El capítulo negativo lo protagonizaron los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El monegasco y el británico abandonaron la competencia tras incidentes independientes que dañaron severamente sus monoplazas, aunque ambos salieron ilesos. Estos resultados impactan de manera significativa en sus aspiraciones dentro del campeonato de pilotos.

Con esta victoria, Piastri se mantiene firme en la cima de la clasificación mundial y McLaren refuerza su camino hacia el campeonato de constructores. La Fórmula 1 continuará la próxima semana en Monza, con la disputa del Gran Premio de Italia, donde los equipos buscarán recuperarse en una de las citas más emblemáticas del calendario.

