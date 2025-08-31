Edson Álvarez debuta como titular en la victoria del Fenerbahçe ante Gençlerbirliği

El mediocampista mexicano Edson Álvarez debutó este domingo con el Fenerbahçe en la victoria de 1 a 3 sobre el Gençlerbirliği; el exjugador del West Ham inició como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

El capitán de la Selección Mexicana, tuvo un inicio complicado después de que registró nueve pérdidas de balón, de las cuales una terminó en jugada de peligro en contra de su equipo. En duelos uno a uno, ganó tres de seis y recibió una falta. En la parte positiva, tuvo una efectividad del 89% en pases.

Fenerbahçe tuvo una semana complicada, después de la destitución de su técnico José Mourinho, luego de que no lograron clasificar a la UEFA Champions League, por lo que el juego de este domingo fue dirigido por el estratega Zeki Murat Gole.

El nuevo equipo de Edson Álvarez se llevó el juego en el primer tiempo. Después de que se colocaron al frente en el marcador con un autogol de Pedro Pereira. Posteriormente, Archie Brown llegó a línea de fondo y asistió a Youssef En-Nesyri, quien de parte interna colocó el 0-2.

En la parte final del primer tiempo, apareció nuevamente En-Nesyri, quien colocó el 0 a 3 con un pase a gol para extender la ventaja para su equipo. Ya en la parte complementaria, el conjunto local cerró el marcador con la anotación de Dimitrios Goutas para el 1-3 final.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV