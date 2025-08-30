Las buenas noticias no paran de llegar para el automovilismo mexicano. Este sábado 30 de agosto, el piloto regiomontano Pato O'Ward consiguió la pole position para la última parada de IndyCar 2025 y liderará a los pilotos en la parrilla de salida en el Nashville Superspeedway este domingo 31 de agosto. La carrera está programada para iniciar a las 12:00 horas tiempo del centro de México.

Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren, se aseguró la última pole de la temporada 2025 al superar a David Maluka, Christian Lundgaard, Alex Palou y Scott Dixon.

La semana pasada, Pato alcanzó el quinto lugar en Milwaukee, con lo que aseguró el subcampeonato de la IndyCar 2025, e igualó la mejor posición lograda por un piloto mexicano después de lo hecho por Adrián Fernández en el año 2000 en la competencia CART. Sumó 30 puntos en la carrera desarrollada el 24 de agosto pasado en West Allis, Wisconsin, y superó por primera vez las 500 unidades en su trayectoria.

El objetivo de Pato es conseguir su tercera victoria de la temporada 2025. La competencia podrá ser vista en México a través de televisión por streaming en Disney+ Premium.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF