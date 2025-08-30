Atlas visita CU con la urgencia de un triunfo

El Estadio Olímpico Universitario será escenario este domingo de un duelo con sabor a urgencia. Pumas y Atlas se enfrentarán en la Jornada 7 del Apertura 2025, en punto de las 16:00 horas, con la necesidad de sumar de a tres para sacudirse un inicio de torneo lleno de dudas.

Para los Zorros, el principal reto está en su defensa. El conjunto rojinegro ha recibido al menos dos goles en cada uno de los partidos disputados en el campeonato, acumulando un total de 18 en contra, lo que lo coloca como la peor zaga del torneo junto a Puebla. La Franja les marcó dos; Cruz Azul, Monterrey, Pachuca y Querétaro tres cada uno, mientras que América les clavó cuatro. Una estadística que refleja el dolor de cabeza que ha significado la línea defensiva para Diego Cocca, quien asumió el mando en busca de revertir una situación que ya le costó el puesto a su antecesor Gonzalo Pineda.

Atlas suma apenas cinco puntos, con una victoria, dos empates y tres derrotas, mientras que Pumas, su rival de este domingo, cuenta con seis unidades, producto de una victoria, tres empates y dos caídas. La diferencia en la tabla es mínima, lo que hace pensar en un partido equilibrado, aunque ambos llegan con realidades distintas: los felinos con empates en sus últimos tres juegos (0-0 ante Puebla, 1-1 frente a Toluca y 1-1 contra Necaxa), mientras que Atlas viene de perder con América (2-4) y Pachuca (0-3), además de igualar un vibrante 3-3 ante Querétaro.

En cuanto a alineaciones, Pumas contaría con Keylor Navas bajo los tres palos, acompañado en defensa por Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo. El mediocampo lo conformarían Adalberto Carrasquilla, Piero Quispe, Pedro Vite y Santiago Trigos, dejando en punta a Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Atlas apostaría por la seguridad de Camilo Vargas en el arco, con Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Adrián Mora y José Lozano en la zaga. En el medio sector irían Víctor Ríos, Diego González y Sergio Hernández, mientras que en el ataque se perfila la dupla de Gustavo Del Prete, viejo conocido en CU, y el campeón de goleo, Uros Djurdjevic.

Los reflectores estarán en los porteros. Keylor Navas por su jerarquía y Camilo Vargas por ser uno de los guardametas más confiables de la liga. Pumas buscará aprovechar su localía, pero Atlas llega con la misión urgente de romper la malaria defensiva y sumar una victoria que lo reanime en el campeonato.

