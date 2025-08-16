Después de ir abajo en el marcador ante Bravos de Juárez, la afición de Chivas se hizo sentir con sus jugadores, al despedirlos con abucheos en su camino al vestidor tras finalizar el primer tiempo.

Guadalajara se fue abajo en el marcador, después de que Bryan González propinó una zancadilla sobre Homer Martínez y llegó el gol desde los 11 pasos. Ante esto se desató la molestia de la afición de Chivas, esto después de que el equipo registró su cuarto partido consecutivo con penal en contra.

Después del tanto de Juárez comenzaron los silbidos y abucheos para los jugadores rojiblancos, luego de que el equipo nuevamente no tenía reacción en el terreno de juego, motivo por el que se mostraba su desesperación al no encontrar el marco rival.

Ya en la parte complementaria llegó el gol de Jairo Torres, para el conjunto de Juárez, por lo que nuevamente se presentaron los abucheos dentro del campo, pero en cada ocasión que los jugadores del plantel Rojiblanco tocaban la pelota.

Alvarado y Gutiérrez no se salvaron de los abucheos

Ya con el marcador en contra y con dos goles de ventaja para Juárez, llegaron los cambios, por lo que Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado también se fueron entre abucheos, siendo los principales jugadores en los que la afición descargó su frustración.