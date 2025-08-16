Chivas cae ante Juárez y suma su tercera derrota del torneo

Juárez se impuso 2-1 a Guadalajara en la cancha del Estadio Akron este sábado, gracias a los goles de Óscar Estupiñán y Jairo Torres, profundizando la crisis del Rebaño en el Apertura de la Liga MX. Estupiñán abrió el marcador al minuto 41 con un potente disparo desde el manchón penal, tras una falta sobre Madson que fue revisada y sancionada por el VAR. Más tarde, Torres amplió la ventaja con una espectacular conducción desde el medio campo, esquivando rivales hasta definir con precisión al minuto 56.

Santiago Sandoval, quien debutó en el torneo con Chivas, descontó al minuto 84 al empujar un rebote del arquero Sebastián Jurado, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Durante el encuentro, Chivas mostró destellos de buen juego, como cuando Roberto Alvarado vio frustrado su intento de gol por una gran intervención de Jurado, y Sandoval tuvo otra oportunidad cerca del final que terminó desviada.

Con este resultado, Chivas sumó su tercera derrota en cuatro jornadas y se mantiene en el fondo de la tabla con solo tres puntos, mientras que Bravos celebró su primer triunfo del torneo y escaló a la 13ª posición con cinco unidades. La victoria de Juárez evidencia su solidez ofensiva y la vulnerabilidad del Guadalajara en situaciones de balón detenido, especialmente en penales, que han sido recurrentes en sus descalabros recientes.

En breve más información.

SV