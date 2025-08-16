Chivas vive en la comodidad y sin exigencia: Raúl "Potro" Gutiérrez

Chivas volvió a dejar dudas en su partido contra FC Juárez, y la paciencia de la afición parece agotarse. La derrota en el Estadio Akron fue un golpe más a la credibilidad de un proyecto que no arranca, y para Raúl “Potro” Gutiérrez, campeón del mundo Sub-17 con México en 2011, el problema va mucho más allá de la cancha: es institucional y de exigencia.

En charla con EL INFORMADOR, el estratega no dudó en señalar la displicencia con la que muchos jugadores se comportan en un club que, por historia, debería vivir en otro nivel. “Chivas siempre debe analizarse como un equipo grande, pero lleva más de diez años sin ser protagonista real. Eso habla de falta de organización institucional, porque jugadores han pasado muchos, pero la exigencia es la misma: poca o nula”, dijo.

El “Potro” fue tajante al hablar de la defensa rojiblanca, que en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2025 ha concedido cuatro penales en contra, todos en partidos consecutivos. “Eso no es casualidad ni mala suerte arbitral. Es un tema de sistema y de entrenamiento. A Chivas no le alcanzan los pretextos que otros equipos sí pueden usar. América, Cruz Azul, Atlas… a esos clubes los rivales les juegan a muerte. Y si no entiendes eso, te comen vivo”.

Sobre las individualidades, Gutiérrez también fue claro. Señaló la falta de compromiso en jugadores clave y la incapacidad del técnico Milito para ubicar a algunos en su mejor posición. “Roberto ‘Piojo’ Alvarado no debería sufrir jugando de media punta. Y un refuerzo como Efraín Álvarez no puede ser suplente en un plantel que pide soluciones inmediatas. Eso habla de desconocimiento del club y de su entorno”, recalcó.

El análisis más duro llegó al hablar de Javier “Chicharito” Hernández, quien regresó como ídolo, pero ha quedado a deber en la cancha. “Lo trajeron a vender playeras. Era un movimiento de marketing, no deportivo. Pensar que iba a ser el mismo goleador de antes fue ilusionar a la gente. Hoy su aporte futbolístico es prácticamente nulo”, sentenció.

El “Potro” considera que la comodidad institucional ha condenado a Chivas a la mediocridad. “Nunca pasa nada si no ganan. Cada año es la misma historia: refuerzos, promesas, excusas. Pero las reacciones contundentes no llegan. Y así, con poca competencia y poco compromiso, este club seguirá estancado”.

Un diagnóstico duro, pero realista: Chivas no pierde solo en la cancha; pierde en su esencia.

SV