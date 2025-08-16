Lía y Mía Cueva se coronan con nuevo oro panamericano en Asunción

En el vibrante escenario de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Lía y Mía Cueva han vuelto a escribir su nombre con letras doradas en la historia de los clavados. Las gemelas jaliscienses, reconocidas por su sincronía que parece coreografía natural, se consagraron campeonas en la prueba de sincronizados trampolín 3 metros, sumando una nueva hazaña a su ya impresionante, pero corta trayectoria deportiva.

Lía y Mía Cueva han transitado el 2025 con un desempeño notable, consolidándose como figuras destacadas dentro del panorama internacional de clavados apenas a sus 14 años. A lo largo del año, su constancia y evolución técnica se han manifestado en podios, marcas personales y rutinas de una ejecución precisa.

La puntuación final de 289.32 puntos fue reflejo de su superioridad frente al resto de las competidoras. Lograron imponerse sobre la pareja estadounidense conformada por Sophia Verzyl y Anna Kwong, quienes finalizaron con la medalla de plata al sumar 274.50 unidades, así como a las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida, dueñas del bronce tras cosechar 222.36 puntos.

El oro mexicano no solo fue resultado de la técnica, sino también del temple y la madurez competitiva que Lía y Mía han cultivado desde sus primeras apariciones en el trampolín. Además, con este nuevo logro, aseguraron su lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, por lo que se enaltece esta nueva victoria por parte de las hermanas.

Suri Cueva, a la final de plataforma 10m

En esta jornada sabatina, Suri Cueva, hermana de Lía y Mía, también tuvo una actuación destacable, ya que pasó a la final de la plataforma 10m individual al posicionarse en tercer lugar de la clasificación con 293.60, quedando por detrás de la otra mexicana María Sánchez que terminó con 294.20 puntos.

La competencia por las preseas se llevará a cabo este domingo a las 15:05 horas (tiempo del centro de México).

