Rodolfo Pizarro: Afición de Rayados encara al jugador mexicano

Recién regresó al equipo, sin embargo Rodolfo Pizarro ya tuvo su primer desencuentro con la afición de Rayados.

Este lunes, debido a los malos resultados obtenidos por el Monterrey dentro de la Liga MX y el pasado el Mundial de Clubes, la afición regiomontana increpó a los jugadores de “La Pandilla”, siendo Rodolfo Pizarro uno de los elementos que se detuvieron para platicar con los fanáticos.

“Tienes una oportunidad en un muy buen club que te paga muy bien y que te está dando una oportunidad de romperla, hazlo”, le dijo uno de los aficionados presentes al jugador, mismo que atendió las quejas desde el interior de su automóvil.

Al respecto de estas palabras Rodolfo reconoció que no atraviesa por su mejor momento, pero también destacó el hecho de que no ha tenido muchos minutos de juego con el cuadro de la Sultana del Norte.

“Eso es lo que quiero, ni modo que nomás venga de paseo aquí. Nosotros queremos levantar al equipo más que ustedes. Yo sé que no he estado bien, pero también llevo tres partidos, pero no pasa nada, prefiero que me critiquen a mí a que critiquen a otros, porque se le exige a los que pueden”, finalizó Pizarro.

Rodolfo Pizarro nunca ha sido muy bueno para hablar, pero le reconozco que dio la cara. Bien. pic.twitter.com/CA7v7yGDql — Soy Rayado �� (@SomosRayados) February 21, 2022

Además de que fue increpado por los aficionados, Rodolfo también recibió amenazas en carteles colocados a las afueras de la sede rayada.

Para saber: en este torneo Pizarro sólo ha disputado 49 minutos de juego repartidos en dos encuentros.

MF