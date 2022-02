El “Vasco” desestima el fracaso de Rayados

Luego del gran fracaso en el Mundial de Clubes al quedar eliminados en el primer partido, Javier Aguirre minimizó la derrota regia, escudándose en las otras ocasiones en las que los Rayados no han logrado llegar a una Final de este certamen.

“Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la Final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando. No podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien”, apuntó.

Por otro lado, el “Vasco” confirmó que seguirá al frente del equipo regio.

“Darle para adelante no hay otra fórmula, no puedes detenerte en cosas que no puedes resolver. Darle para adelante, tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante”, mencionó sobre cuál era el camino a seguir.

Acerca de la presión que actualmente tenía como estratega de los regios, luego de este mal resultado, el técnico mexicano asegura no ser cosa de otro mundo.

“Después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo, vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto, así es no hay más”, dijo.

Además, el “Vasco” también tuvo un mensaje para su afición, quien en redes sociales ha estado muy activa pidiendo su salida.

“A la afición le pedimos una disculpa a través de redes sociales, intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que tenemos que hacer”, remató.

Reprobable rechazo

Los ánimos siguen sumamente calientes en Abu Dhabi por parte de la afición de los Rayados debido a la eliminación en el Mundial de Clubes.

Y es que fanáticos que hicieron el viaje, siguen molestos por el gran fracaso que se consumó el sábado.

Este lunes, Javier Aguirre dio la cara en conferencia de prensa, en donde aseguró que tiene el respaldo de su directiva, sin embargo la afición le hizo saber que no lo tiene por parte de ellos.

Y es que protestaron en las afueras del hotel de forma sangrienta, con una manta donde aparece un: ‘Da$ a$co Va$co’ y unas hieleras con las “cabezas” en papel de Aguirre y los directivos, tal y como la delincuencia opera en regiones de México.

El mensaje de algunos aficionados de Rayados ha sido repudiado por otros seguidores, tanto propios como rivales.

